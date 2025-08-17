أفضل طرق طبيعية لتخفيف هيشان الشعر في الصيف، تعرفي عليها

تعاني كثير من النساء من مشكلة هيشان الشعر وجفافه في الصيف، وهي مشكلة تؤثر على المظهر العام وتفقد الشعر حيويته ولمعانه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للشمس والرطوبة، ونقدم هنا أفضل طرق طبيعية لتخفيف هيشان الشعر في الصيف.

ورغم أن مستحضرات العناية بالشعر متوفرة بكثرة في الأسواق، إلا أن العديد من النساء يفضلن اللجوء إلى الطرق الطبيعية والوصفات المنزلية البسيطة لاحتواءها على مكونات آمنة وخالية من المواد الكيميائية.

أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن هيشان الشعر في الصيف مشكلة مزعجة، لكن التعامل معها بطرق طبيعية وآمنة قد يغير مظهر الشعر تمامًا.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك خطوات علمة يمكن اتباعها، والتي تمنح الشعر مظهرًا أكثر نعومة وانسيابية. مع ضرورة الاهتمام ببعض العادات اليومية التي يمكنها أن تحدث فرقًا واضحًا.

وصفات طبيعية تخلصك من هيشان الشعر

وبذلك يمكن للمرأة أن تستمتع بصيفها دون قلق من مظهر الشعر المتطاير، مع الحفاظ على جماله وصحته بطرق طبيعية بسيطة

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على تخفيف هيشان الشعر في الصيف والحفاظ على مظهره الصحي وهي كالتالي:

علاج هيشان الشعر

1- ترطيب الشعر بانتظام باستخدام الزيوت الطبيعية

يعتبر الترطيب المفتاح الأساسي للتخلص من الهيشان، خاصةً في الأجواء الحارة التي تسحب الرطوبة من الشعر، ومن أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها:

زيت جوز الهند: غني بالأحماض الدهنية التي تخترق بصيلات الشعر وتعمل على ترطيبه من الداخل، مما يقلل من تطايره.

زيت الأرجان: يُعرف بـ"الذهب السائل"، يساعد على منح الشعر لمعانًا طبيعيًا ويشكل طبقة حماية ضد حرارة الشمس.

زيت الزيتون: مرطب طبيعي قوي يحد من الجفاف والتقصف ويعيد للشعر مرونته.

يمكن تدليك فروة الرأس بكمية صغيرة من الزيت مرتين أسبوعيًا، أو استخدام الزيت كحمام زيت دافئ قبل غسل الشعر.

2- استخدام ماسكات طبيعية لتغذية الشعر

الماسكات الطبيعية تمد الشعر بالفيتامينات والمعادن الضرورية لتقويته وتقليل الهيشان، ومن أبرز هذه الماسكات:

ماسك الموز والعسل: الموز غني بالبوتاسيوم الذي يقوي الشعر، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي. يُهرس موزة ويُضاف إليها ملعقة من العسل وتُوزع على الشعر لمدة نصف ساعة قبل الغسل.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون: الأفوكادو يحتوي على أحماض دهنية وفيتامين E، وزيت الزيتون يرطب بعمق. هذا الماسك يساعد على نعومة الشعر ولمعانه.

ماسك الزبادي والألوفيرا: الزبادي يغذي الشعر بالبروتين، بينما جل الألوفيرا يرطب ويهدئ فروة الرأس، مما يقلل من تطاير الشعر.

3- شطف الشعر بمكونات طبيعية بعد غسله

إضافة بعض المكونات الطبيعية لمياه الشطف بعد غسل الشعر تساعد على تنعيمه والحد من هيشانه:

ماء الروز ماري (إكليل الجبل): يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

خل التفاح: يساعد على موازنة درجة الحموضة (pH) في فروة الرأس، ما يقلل من الهيشان ويجعل الشعر أكثر انسيابية.

الشاي الأخضر البارد: مضاد للأكسدة ومهدئ لفروة الرأس، كما يترك الشعر أكثر نعومة.

4- تجنب الغسل المتكرر بالشامبو

غسل الشعر بشكل متكرر يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيبه، وبالتالي يزداد الهيشان. في الصيف يُنصح بغسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، مع الاعتماد على شامبو خفيف خالٍ من الكبريتات، ويمكن بين الغسلات استخدام البلسم أو المياه فقط لتجديد الانتعاش.

5- تجفيف الشعر بلطف

من العادات الخاطئة التي تزيد من مشكلة الهيشان فرك الشعر بالمنشفة بعد غسله. الأفضل هو استخدام منشفة قطنية ناعمة أو تي شيرت قطني قديم للضغط برفق على الشعر لامتصاص الماء، وتركه ليجف طبيعيًا بدلًا من استخدام مجفف الشعر الكهربائي قدر الإمكان.

6- حماية الشعر من الشمس

كما تحتاج البشرة إلى واقٍ من الشمس، يحتاج الشعر أيضًا إلى الحماية. التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدي إلى جفاف الشعر وزيادة الهيشان. يمكن اتباع بعض الطرق البسيطة للحماية:

تغطية الشعر بقبعة قطنية أو وشاح عند الخروج.

استخدام بخاخ طبيعي يحتوي على ماء الورد وزيت جوز الهند كطبقة واقية.

تجنب التعرض الطويل للشمس في وقت الذروة.

العناية بالشعر الهايش

7- التغذية السليمة وشرب الماء

لا يقتصر علاج الهيشان على الطرق الخارجية فقط، بل يعتمد بشكل كبير على التغذية الداخلية. فالشعر يحتاج إلى عناصر غذائية مثل:

الأوميجا 3 المتوفرة في الأسماك والمكسرات، والتي تمنح الشعر قوة ولمعانًا.

الفيتامينات خاصة فيتامين A وC وE، المتوفرة في الخضروات والفواكه الطازجة.

البروتينات الموجودة في البيض والبقوليات، لدعم بناء الشعر.

كما أن شرب كميات كافية من الماء يوميًا (من 6 إلى 8 أكواب) يساعد على ترطيب الشعر من الداخل.

8- قص الأطراف بانتظام

أحد أسباب الهيشان هو تقصف الأطراف، ولذلك يُنصح بقص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع.

هذه الخطوة البسيطة تساهم في تقليل المظهر المتطاير للشعر وتمنحه شكلًا صحيًا ومرتبًا.

9- استبدال الوسادة القطنية بالحريرية

قد لا يخطر ببال الكثيرين أن نوع الوسادة يؤثر على صحة الشعر.

فالوسائد القطنية تمتص الزيوت الطبيعية من الشعر وتسبب الاحتكاك، ما يزيد من الهيشان.

أما الوسائد الحريرية أو المصنوعة من الساتان، فهي تقلل من الاحتكاك وتحافظ على نعومة الشعر أثناء النوم.

