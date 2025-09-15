صبغ الشعر من أكثر الخطوات التي تمنح المرأة تجديد في إطلالتها، لكنه في الوقت نفسه قد يعرض الشعر للجفاف أو التقصف إذا لم تتم العناية به مسبقا.

وتحضير الشعر قبل الصبغة خطوة أساسية تضمن امتصاص اللون بشكل متساوى، وتحافظ على لمعانه ومرونته بعد الصبغة.

طرق تحضير الشعر قبل الصبغة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طرق تحضير الشعر قبل الصبغة حفاظا على صحته ولمعانه:-

قبل أي شيء، افحصي شعرك، هل هو جاف، أم دهني، أو تالف نتيجة الاستعمال المتكرر للأدوات الحرارية أو المواد الكيميائية، إذا كان شعرك يعاني من تلف شديد، يفضل تأجيل الصبغة حتى يخضع لبرنامج علاج وترطيب مكثف لعدة أسابيع.

احرصي على ترطيب الشعر بانتظام قبل أسبوعين من الصبغ باستخدام أقنعة غنية بالزيوت الطبيعية مثل: زيت الأرجان، أو زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون.

يمكن تطبيق حمام زيت دافئ مرتين أسبوعيا، وتركه على الشعر لمدة 30–45 دقيقة، ثم غسله جيدا، هذه الخطوة تساعد على تقوية الطبقة الخارجية للشعرة، ما يقلل من امتصاص الصبغة بشكل مضر.

قص أطراف الشعر المتقصفة قبل الصبغ يحافظ على مظهر صحي ولامع بعد التلوين، وإزالة التلف تضمن توزيع اللون بشكل متساوى وتمنحك نتيجة أكثر نعومة.

اغسلي شعرك قبل الصبغ بـ 24–48 ساعة باستخدام شامبو لطيف خالى من الكبريتات.

تجنبي غسل الشعر في يوم الصبغ نفسه، لأن الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس تشكل حاجز يحمي الشعر من ضرر المواد الكيميائية.

قللي استخدام مكواة الفرد أو السيشوار قبل الصبغ، فالشعر المعرض للحرارة يصبح ضعيف وأكثر عرضة للتقصف عند وضع اللون، وإذا كان لابد من استخدام الحرارة، استعملي دائما مستحضر واقى قبلها.

قبل الصبغة، يمكن وضع سيروم أو بخاخ يحمي الشعر من المواد الكيميائية القوية، واختاري منتجات مخصصة للعناية بالشعر المصبوغ أو المعالج كيميائيا.

قومي بعمل اختبار بسيط على خصلة صغيرة للتأكد من أن اللون مناسب ولا يسبب تهيج لفروة الرأس، سيساعدك ذلك أيضا على معرفة الوقت المناسب للوصول للدرجة المطلوبة.

الشعر يحتاج تغذية من الداخل، احرصي على تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض والسمك، إضافة إلى الخضروات الورقية والفواكه.

شرب كميات كافية من الماء يوميا يحافظ على ترطيب فروة الرأس والشعر.

استخدمي صبغات خالية من الأمونيا أو المواد الضارة قدر الإمكان، لأنها ألطف على الشعر وتحافظ على لمعانه، وتجنبي المنتجات الرخيصة أو المجهولة المصدر لأنها قد تسبب تلف كبير.

ضعي قليلا من الفازلين أو كريم مرطب على خط الشعر والجلد المحيط به لتجنب تلطخ البشرة أثناء الصبغ، وهذه الخطوة تحمي بشرتك وتسهّل تنظيف أي بقايا من اللون.

إذا كنتى ستقومين بتفتيح الشعر بدرجة كبيرة سحب اللون، استشيري خبير لتقليل الأضرار.

حاولي ترك فترات كافية بين كل عملية صبغ وأخرى لإعطاء الشعر فرصة للتجدد.

استعملي غطاء رأس أو منشفة قطنية أثناء النوم لتقليل الاحتكاك والحفاظ على الرطوبة.

