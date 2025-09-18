هدف فان دايك من ضمنها، أرقام جديدة لليفربول بأبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا، خطف ليفربول الإنجليزي فوزًا قاتلًا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم، بملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) بعدما خطف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

دوري أبطال اوروبا

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن 29% من الأهداف المسجلة من فرق البريميرليج بمختلف البطولات بعد الدقيقة 90 جاءت عن طريق ليفربول بواقع 4 من أصل 14 هدفًا.

وأضافت: "لأول مرة على الإطلاق، تحقق 3 فرق إنجليزية الفوز على 3 فرق إسبانية بجولة واحدة في دور المجموعات" حيث تفوق آرسنال على أتلتيك بيلباو وتوتنهام هوتسبير على فياريال.

ومنذ ظهور فان دايك مع ليفربول في يناير 2018، لا يوجد مدافع آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سجل أهدافا بالرأس أكثر منه، بواقع 25 هدفا للهولندي

من سجل أهداف مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد؟

وبدأ ليفربول تسجيل هدفه الأول بصناعة محمد صلاح بعد ما حول روبرتسون تصويبته إلى هدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الملك المصري الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من تصويبة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فان دايك الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

فيما رد أتليتكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ماركوس يورينتي، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 81.

تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: روبرتسون — فان دايك — كوناتي — فريمبونج.

في خط الوسط: فيرتز — غرافنبيرخ — سوبوسلاي.

في خط الهجوم: جاكبو — ايزاك — محمد صلاح.

ليفربول كان ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا على يد نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الـ 16، فيما غادر أتلتيكو مدريد البطولة بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

