“رائحة كريهة” تكشف عن جريمة قتل في الإسماعيلية

شهدت عزبة راشد، التابعة لقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، واقعة قتل بشعة ارتكبتها إحدى السيدات في حق ابنة أخيها اليتيمة.

انبعاث رائحة كريهة من إحدى المنازل

وكان عدد من أهالى إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية قد اشتكوا من انبعاث رائحة كريهة من إحدى المنازل، وسط تغيب فتاة تدعى "بسمة م.ن " تبلغ من العمر 16 عامًا، تسكن بذات القرية حيث لاحظ العشرات من الأهالي تغيبها عن الظهور في الشارع.

إبلاغ الشرطة ورجال الأمن

مما دفع الأهالي إلى الاتصال وإبلاغ الشرطة، بعد أن دارت الشكوك حول واقعة اختفاء الفتاة وربطها بالرائحة المنتشرة في المكان.

وفور أن وصل رجال الأمن لمكان المنزل الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة، عثر على جثمان الفتاة ليعرف مصدر الرائحة وسط حالة من الصدمة التي أصابت الحضور.

استكشاف مكان الواقعة

وببحث وتحري الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، ووحدة مباحث مركز أبو صوير برئاسة المقدم محمد فؤاد، تم ضبط المتهمة في الواقعة تدعى "وفاء م. ع " تبلغ من العمر 41 عاما، والتى تربطها صلة قرابة بالمجني عليها فهى عمتها.



اعترافات المتهمة حول الواقعة

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها قامت بإنهاء حياة ابنة أخيها، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى شجار وتشابك بالأيدي جراء شكها في سلوك الفتاة، حيث قامت باستخدام قوتها البدنية، في التعدي عليها بالضرب.

ومع ارتفاع صرخات ابنة أخيها خافت من أن يسمع الجيران صوتها، وفي لحظة غاب فيها عقلها وسيطر عليها شيطانها انقضت على ابنه أخيها بلا رحمة، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

في تلك اللحظة شل تفكيرها بالكامل حيث وجدت ابنة أخيها جثة هامدة أمامها، ولا تدرى ماذا تفعل فقامت بجرها على الأرض ودفنها بإحدى زوايا المنزل لمدة ثلاثة أيام.



ومع ارتفاع درجات الحرارة بدأ جسد الفتاة في التعفن، وكأنه يصرخ ليخبر كل مارٍ ومجاورٍ وعابرٍ بأن بسمة قتلت بدم بارد، ليتحول منزل العمة إلى قبر غير متكامل يحوي جثمان الفتاة المراهقة التي قتلت بسبب شكوك مريضة من عمتها.



