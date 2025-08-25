أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبإشراف العقيد أحمد عليان مدير مباحث المديرية، حملة مكبرة، اليوم الإثنين، لمداهمة أوكار الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين أمنيا.



استهداف أماكن الخارجين عن القانون

واستهدفت الحملة التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية كل من أماكن تواجد الخارجين عن القانون، المطلوبين أمنيا ومروجي المخدرات، بدائرتي المدينة والضواحي، وذلك من خلال مداهمة أماكن تواجدهم كما تم رصدها وتحديدها من الأجهزة، بكل من مقابر منشية الشهداء ومقابر منطقة أبو عطوة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

استهداف ثقوب الكبارى

كما تم استهداف الأماكن والثقوب الواقعة أسفل الكبارى منها كوبرى شل الواقع على طريق بورسعيد، والذى يعد إحدى البؤر التي يسكنها الخارجون عن القانون ومروجو المخدرات.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة الأمنية

وتمكنت الحملة والتى شارك بها كل من المقدم محمد هشام مفتش مباحث مركزى الإسماعيلية وفايد، والمقدم أنور القاضي رئيس مباحث قسم ثاني، والمقدم أحمد جمال رئيس مباحث المركز، والرائد سيد نصر الله معاون أول مباحث قسم ثان، وعدد من القوات النظامية والبحثية من ضبط عدد من العناصر المطلوبة، وعدد من مروجي المخدرات والخارجين عن القانون بالإضافة إلى ضبط العشرات من النباشين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كما تمكنت الحملة من التخلص من محتويات الأماكن التي كان يسكنها بعض الخارجين عن القانون أسفل كوبرى شل حيث قاموا بحرقها.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كان قد تمكن قطاع الأمن العام، في وقت سابق بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و170 تاجر مخدرات بحوزتهم 239 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 19 فردًا محلي الصنع.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.