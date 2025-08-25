الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن الإسماعيلية يداهم أوكار الخارجين عن القانون بالمقابر وأسفل الكبارى(فيديو وصور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبإشراف العقيد أحمد عليان مدير مباحث المديرية، حملة مكبرة، اليوم الإثنين، لمداهمة أوكار الخارجين عن القانون وملاحقة المطلوبين أمنيا. 
 

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس ( فيديو وصور)

تموين الإسماعيلية يضبط 25 طن سكر بدون ترخيص ويحرر 326 مخالفة تموينية

استهداف أماكن الخارجين عن القانون 

 

واستهدفت الحملة التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية كل من أماكن تواجد الخارجين عن القانون، المطلوبين أمنيا ومروجي المخدرات، بدائرتي المدينة والضواحي، وذلك من خلال مداهمة أماكن تواجدهم كما تم رصدها وتحديدها من الأجهزة، بكل من مقابر منشية الشهداء ومقابر منطقة أبو عطوة.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

استهداف ثقوب الكبارى 

كما تم استهداف الأماكن والثقوب الواقعة أسفل الكبارى منها كوبرى شل الواقع على طريق بورسعيد، والذى يعد إحدى البؤر التي يسكنها الخارجون عن القانون ومروجو المخدرات.  

 

 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة الأمنية 

وتمكنت الحملة والتى شارك بها كل من المقدم محمد هشام مفتش مباحث مركزى الإسماعيلية وفايد، والمقدم أنور القاضي رئيس مباحث قسم ثاني، والمقدم أحمد جمال رئيس مباحث المركز، والرائد سيد نصر الله معاون أول مباحث قسم ثان، وعدد من القوات النظامية والبحثية من ضبط عدد من العناصر المطلوبة، وعدد من مروجي المخدرات والخارجين عن القانون بالإضافة إلى ضبط العشرات من النباشين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.   

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

كما تمكنت الحملة من التخلص من محتويات الأماكن التي كان يسكنها بعض الخارجين عن القانون أسفل كوبرى شل حيث قاموا بحرقها.  
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 كان قد تمكن قطاع الأمن العام، في وقت سابق  بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و170 تاجر مخدرات بحوزتهم 239 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 19 فردًا محلي الصنع. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية ضبط الخارجين عن القانون مروجي المخدرات وزارة الداخلية أمن الإسماعيلية

مواد متعلقة

مياه القناة: انتهاء إصلاح الكسور المفاجئة بالإسماعيلية وإعادة تشغيل الخدمة (صور)

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس ( فيديو وصور)

تموين الإسماعيلية يضبط 25 طن سكر بدون ترخيص ويحرر 326 مخالفة تموينية

تجارية الإسماعيلية تفتتح معرض "أهلا مدارس" اليوم

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads