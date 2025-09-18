بيطري الإسماعيلية يكثف الندوات والقوافل المجانية لحماية الثروة الحيوانية

أكد الدكتور هاني عبدالخالق مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية تكثف جهودها من خلال الندوات الإرشادية والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

محاضرة حول أهمية الإقبال على التحصين

فقد ألقت الدكتورة كاريمان علي، طبيبة الإرشاد بالتل الكبير، محاضرة توعوية بالإدارة الصحية للتل الكبير عن خطورة مرض الحمى القلاعية وأهمية الإقبال على لجان التحصين ضد العترة الجديدة SAT1، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري مثل التأمين على الماشية، والترقيم والتسجيل، والتحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة وزيادة إنتاج الألبان واللحوم.

كما جرى التوعية بمرض السعار وأعراضه وكيفية التعامل مع الكلاب الضالة، وطرق التصرف عند حدوث عقر بضرورة غسل الجرح بالماء والصابون والتوجه لأقرب مستشفى عام للحصول على المصل.

تنظيم ندوات إرشادية

وفي السياق ذاته، عقدت الدكتورة سهير قاسم، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالإسماعيلية، ندوة إرشادية بمركز الإرشاد الزراعي بقرية طوسون، تناولت أخطر الأمراض التي تنتقل من خلال تناول الألبان واللحوم مثل السل البقري والبروسيلا، مع التأكيد على الخدمات المقدمة من المديرية، ومنها الترقيم والتسجيل كإثبات ملكية للمربين، والتحصينات ضد الأمراض الوبائية مثل حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية SAT1، بالإضافة إلى خدمة التأمين على الماشية.

التوعية من خطورة مرض السعار

كما شاركت الدكتورة داليا حلمي في التوعية بخطورة مرض السعار وآليات التعامل مع الكلاب الضالة، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند حدوث عقر، وذلك تماشيًا مع المبادرة الرئاسية للقضاء على مرض السعار بحلول ٢٠٣٠، إلى جانب الرد على استفسارات المواطنين بشأن تربية الدواجن بالمنازل لتفادي الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

تنظيم قوافل بيطرية

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس والإدارة البيطرية بالقنطرة غرب، قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية شاملة بقرية أبوخليفة التابعة لإدارة القنطرة غرب البيطرية، قدمت خلالها الكشف والعلاج المجاني لـ ٢٢٤٢ حيوان، بواقع: ٦٠ حالة تجريع، ٥٢ حالة باطنة، ٢ حالة جراحة، ٣١ حالة تناسليات، ٣٧ حالة متنوعة أخرى، ٢٠٦٠ دواجن.

وشملت أعمال القافلة كذلك عقد ندوات توعوية عن أهمية الترقيم والتسجيل، والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية SAT1، ومرض السعار وأعراضه على الإنسان والحيوان، وكيفية التعامل مع الكلاب الضالة، بجانب التوعية بطرق التربية المنزلية الآمنة للطيور ووسائل الذبح الصحي.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية جهودها المكثفة لخدمة الفلاحين والمربيين، إيمانًا بدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

