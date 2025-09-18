الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الإسماعيلية يكثف الندوات والقوافل المجانية لحماية الثروة الحيوانية

القوافل المجانية
القوافل المجانية لحماية الثروة الحيوانية

أكد الدكتور هاني عبدالخالق مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية تكثف جهودها من خلال الندوات الإرشادية والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

 

محاضرة حول أهمية الإقبال على التحصين

 

فقد ألقت الدكتورة كاريمان علي، طبيبة الإرشاد بالتل الكبير، محاضرة توعوية بالإدارة الصحية للتل الكبير عن خطورة مرض الحمى القلاعية وأهمية الإقبال على لجان التحصين ضد العترة الجديدة SAT1، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري مثل التأمين على الماشية، والترقيم والتسجيل، والتحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة وزيادة إنتاج الألبان واللحوم.  

 

 

كما جرى التوعية بمرض السعار وأعراضه وكيفية التعامل مع الكلاب الضالة، وطرق التصرف عند حدوث عقر بضرورة غسل الجرح بالماء والصابون والتوجه لأقرب مستشفى عام للحصول على المصل.

 

تنظيم ندوات إرشادية 

 

وفي السياق ذاته، عقدت الدكتورة سهير قاسم، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالإسماعيلية، ندوة إرشادية بمركز الإرشاد الزراعي بقرية طوسون، تناولت أخطر الأمراض التي تنتقل من خلال تناول الألبان واللحوم مثل السل البقري والبروسيلا، مع التأكيد على الخدمات المقدمة من المديرية، ومنها الترقيم والتسجيل كإثبات ملكية للمربين، والتحصينات ضد الأمراض الوبائية مثل حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية SAT1، بالإضافة إلى خدمة التأمين على الماشية. 

التوعية من خطورة مرض السعار 

 

كما شاركت الدكتورة داليا حلمي في التوعية بخطورة مرض السعار وآليات التعامل مع الكلاب الضالة، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند حدوث عقر، وذلك تماشيًا مع المبادرة الرئاسية للقضاء على مرض السعار بحلول ٢٠٣٠، إلى جانب الرد على استفسارات المواطنين بشأن تربية الدواجن بالمنازل لتفادي الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

 

تنظيم قوافل بيطرية 

 

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس والإدارة البيطرية بالقنطرة غرب، قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية شاملة بقرية أبوخليفة التابعة لإدارة القنطرة غرب البيطرية، قدمت خلالها الكشف والعلاج المجاني لـ ٢٢٤٢ حيوان، بواقع: ٦٠ حالة تجريع، ٥٢ حالة باطنة، ٢ حالة جراحة، ٣١ حالة تناسليات، ٣٧ حالة متنوعة أخرى، ٢٠٦٠ دواجن.

وشملت أعمال القافلة كذلك عقد ندوات توعوية عن أهمية الترقيم والتسجيل، والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية SAT1، ومرض السعار وأعراضه على الإنسان والحيوان، وكيفية التعامل مع الكلاب الضالة، بجانب التوعية بطرق التربية المنزلية الآمنة للطيور ووسائل الذبح الصحي.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية جهودها المكثفة لخدمة الفلاحين والمربيين، إيمانًا بدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب البيطري بالاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية إنتاج الثروة الحيوانية المربيين القوافل البيطرية العلاجية المجانية جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لدعم صغار المربين وتنفيذ مبادرة "البتلو"

تحرير 117 محضرا في حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads