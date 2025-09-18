خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

نتيجة تنسيق جامعة الازهر، ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025، وتعلن جامعة الأزهر اليوم الخميس عن نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسي 2025-2026.

ويمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025



ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2025 من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.





تنسيق جامعة الأزهر 2025

وكان مكتب تنسيق القبول قد أغلق أبوابه أمس، وذلك بعد استقبال طلبات تسجيل الرغبات منذ بداية عمله يوم الخميس الماضي، حيث شمل التنسيق طلاب الدورين الأول والثاني من شهادة الثانوية الأزهرية.

تفاصيل البرامج الخاصة بجامعة الأزهر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق هذا العام يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها، تشمل:

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.



كما تم فتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية:

- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.



وفي الوجه القبلي تم افتتاح:

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

