نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025، وتعلن جامعة الأزهر اليوم الخميس عن نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسي 2025-2026.

ويمكن لطلاب الأزهر الحصول على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر من خلال الرابط التالي 

وكان مكتب تنسيق القبول قد أغلق أبوابه أمس، وذلك بعد استقبال طلبات تسجيل الرغبات منذ بداية عمله يوم الخميس الماضي، حيث شمل التنسيق طلاب الدورين الأول والثاني من شهادة الثانوية الأزهرية.

تفاصيل البرامج الخاصة بجامعة الأزهر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق هذا العام يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها، تشمل:

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.
- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.
- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

كما تم فتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية:

- كلية البنات الأزهرية بمطروح.
- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفي الوجه القبلي تم افتتاح:

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

