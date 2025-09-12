تفاصيل بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية على موقع التنسيق.. تعليمات مهمة للطلاب.. وقائمة بالكليات الجديدة قبل بداية العام الدراسي

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2025 - 2026.

رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق من باستخدام رقم الجلوس والرقم السري من خلال هذا الرابط

جامعة الأزهر تعلن موعد فتح باب التنسيق

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يوم السبت القادم الموافق 13 من سبتمبر، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر 2025م.

وأوضح رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، وأهاب فضيلته بأبنائه الطلاب تحري الدقة في كتابة رغباتهم، مؤكدًا أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

الدخول علي المتصفح (Internet Explorer) ثم اكتب في شريط العنوان الرابط التالي :

ستظهر لك الشاشة التالية - شاشة (1) - من خلالها يمكنك الاطلاع علي دليل البنين ودليل البنات والذي يحتوي على شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، وكذلك يمكنك الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

- للدخول إلى تسجيل رغباتك أضغط على رابط " أضغط هنا لبدء التسجيل "

(2) بعد الضغط على رابط بدء التسجيل ستظهر لك الشاشة التالية - شاشة (2) - قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية )، وقم بإعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة، ثم أضغط على الخطوة التالية.

(3) إذا كنت تدخل لتسجيل رغباتك لأول مرة ستظهر لك الشاشة التالية شاشة رقم (3).

- أما إذا كنت قد سبق لك إدخال رغباتك من قبل واردت تعديلها ستظهر لك الشاشة رقم (4).

- إذا كنت من إحدى محافظتي (شمال سيناء أو جنوب سيناء) فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين

( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري) وعند دخولك إلى شاشة البيانات الأساسية سيجد أنه مفتوح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية، فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة أضغط على الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة.

" هل ترغب في تبديل المنطقة" بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلى منطقة القاهرة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية.

- إذا كنت من محافظة (البحر الأحمر) فإنه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين ( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي)، وعند دخولك إلى شاشة البيانات الأساسية، ستجد أنه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة أضغط على الخطوة التالية، أما إذا أردت تغيير المنطقة وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فإنك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة " هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلى منطقة القاهرة وأخيرا أضغط على الخطوة التالية.

- اما اذا كنت من اي محافظة اخري غير المحافظات الثلاث (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الاحمر)

فانه لن تظهر لك هذه الجملة وبالتالي لن يمكنك تغيير المنطقة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية.

- ملحوظة هامة: في حالة وجود اى أخطاء في بياناتك الأساسية يجب الاتصال علي رقم ( 19468).

(4)اذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل واردت الدخول لتعديل رغباتك ستظهر له الشاشة التالية

- شاشة (4)- حيث يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة وذلك من خلال الضغط على رابط

" تعديل هذة القائمة " او البدء في ادخال قائمة رغبات جديدة من خلال الضغط على رابط

" قائمة جديدة ".

(5) سواء ان كنت قادما من شاشة (3) او شاشة (4) ستظهر لك شاشة ادخال الرغبات – شاشة (5) – لتبدأ في ادخال رغباتك.

- ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر امامك إختياران:

(1) الاختيار الاول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الاختيار الثاني: تقسم فيه الكليات الي مجموعات علي حسب نوع الدراسة , مثلا:

" اذا اخترت إسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك ".

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر " إضافة " الموجود في الصورة التالية.

- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم او التأخير باستخدام الاسهم المشار اليها فى الصورة التالية وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز( X ).

-بعد اتمام ادخال الرغبات يتم الضغط على زر " الخطوة التالية " الموجود اسفل الشاشة.

(6) بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة رقم (5) ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها - كما في الشاشة التالية شاشة ( 6 ) - فإذا أردت التعديل في اى رغبة منها قم بالضغط على رابط " اضغط هنا لتعديل الرغبات ".

(7) بعد ان تأكدت من رغباتك فستجد في اخر الشاشة - شاشة (6) جزء (ب) - حقول لادخال

رقم الهاتف – والرقم القومى – والبريد الالكترونى( ان وجد) ثم ادخال الرقم السرى مرة اخري واعادة ادخال الرقم التاكيدى كما هو موضح في الصورة وبعد ذلك يتم الضغط على زر " التسجيل " وذلك لحفظ كل بياناتك ورغباتك .

(8) بعد الضغط على " تسجيل " في الشاشة السابقة تظهر لك الشاشة التالية – شاشة (7) - وفيها كل الرغبات وكل البيانات التي تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز وذلك بالضغط على زر " اطبع الاستمارة وإيصال التسليم " الموجود في وسط الشاشة والمشار إلية في الصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.