رئيس المعاهد الأزهرية يتابع غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية في أول أيامها

تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية بالقطاع لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي القرآن واللغة الأجنبية الثانية، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن والأحياء.

واطمأن فضيلته على انتظام اللجان في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتواصل مع المناطق الأزهرية وحل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو الملاحظين فورًا، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

وأكد الشيخ "عبدالغني" أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي امتحانات الدور الثاني نفس القدر من الاهتمام والمتابعة للدور الأول، مشددا على أن حقوق الطلاب محفوظة، وأن هناك تعليمات واضحة لجميع اللجان بتهيئة الأجواء المناسبة التي تساعد أبناءنا الطلاب على أداء امتحاناتهم في طمأنينة وتركيز كامل.

التزام الملاحظين ورؤساء اللجان بالتعليمات والضوابط

من جانبه، تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الامتحانات بلجنة العاشر من رمضان بالشرقية، مشيدًا بالتزام الملاحظين ورؤساء اللجان بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، مؤكدًا أن قطاع المعاهد الأزهرية اتخذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

كما تابع الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد لشؤون الخدمات، أعمال الامتحانات بلجنة بنها بالقليوبية، مؤكدا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيدا بالجهود المبذولة من رؤساء اللجان والملاحظين في توفير بيئة مناسبة للطلاب، ومشددا على ضرورة تطبيق التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

