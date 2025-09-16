بمشاركة قادة المؤسسات الدينية المصرية.. انطلاق قمة الأديان في الأستانا بحضور الرئيس الكازاخي.. الإمام الطيب ينيب الضويني للحضور.. والأزهري يترأس وفد الأوقاف.. واستقبال حافل للمفتي فور وصوله

تشهد العاصمة الكازاخية «أستانا»، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات القمة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي تعقد برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمشاركة رفيعة من قادة المؤسسات الدينية المصرية، تعكس الدور المحوري لمصر كمنارة دينية وفكرية عالمية.

شيخ الأزهر ينيب وكيل المشيخة لحضور قمة زعماء الأديان

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، للمشاركة في افتتاح القمة ممثلًا عن الأزهر الشريف، على رأس وفد رفيع المستوى يضم الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وتأتي مشاركة الأزهر في إطار دعوة رسمية من الرئيس الكازاخي إلى فضيلة الإمام الأكبر، استمرارًا للحضور التاريخي البارز في النسخة السابقة من القمة عام 2022م، والتي جمعت الإمام الأكبر بقداسة البابا فرنسيس، ويؤكد هذا التمثيل أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته في ترسيخ قيم التعايش والسلام ومواجهة التحديات التي تهدد المجتمعات.

مشاركة وزير الأوقاف في قمة زعماء الأديان

كما يشارك في القمة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على رأس وفد من علماء الوزارة يضم والدكتور أسامة فخري مدير إدارة القرآن الكريم بالوزارة، والدكتور أحمد نبوي عضو المكتب الفني للوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة.

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في القمة تجسيدًا لحرص الوزارة على الانفتاح على المؤسسات الدينية العالمية، والتأكيد على مركزية دور مصر في دعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة. كما تسعى وزارة الأوقاف من خلال مشاركتها إلى إبراز جهودها في نشر ثقافة السلام ومكافحة التطرف الفكري، والتأكيد على مبادئ الوسطية التي تمثل جوهر الرسالة الإسلامية.

ويعقد الوزير على هامش القمة عددًا من اللقاءات مع قيادات دينية بارزة؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تجديد الخطاب الديني، وتطوير البرامج المشتركة التي تخدم قضايا السلم المجتمعي وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

مشاركة مفتي الجمهورية في قمة زعماء الأديان

وفي السياق ذاته، وصل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة «أستانا»، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، للمشاركة في فعاليات القمة الثامنة لزعماء الأديان. وقد حظي باستقبال رسمي رفيع المستوى بمطار أستانا الدولي، من جانب السفيرة إبتسام رخا حسن، سفيرة مصر لدى كازاخستان، وفضيلة الشيخ سانسيزباي شوكانوف نائب مفتي كازاخستان.

وتأتي مشاركة المفتي لتجديد التأكيد على دور دار الإفتاء المصرية في تعزيز قنوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات القمة وأن يعقد عددًا من اللقاءات الرسمية مع قيادات دينية وسياسية بارزة، بما يعكس مكانة المؤسسات الدينية المصرية عالميًا ودورها في دعم الجهود الدولية لبناء عالم أكثر أمنًا وعدلًا وسلامًا.

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان لبحث التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي

وفي سياق متصل التقى أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الاثنين، الشيخ نوريزباى حاج تاغانولى أوتبينوف، المفتى العام لجمهورية كازاخستان، رئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، وذلك على هامش مشاركة فضيلته في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية المنعقدة بالعاصمة أستانا.

وخلال اللقاء، أكد فضيلة مفتي الجمهورية، عمق الروابط التاريخية والدينية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، مشددًا على أن التعاون بين دار الإفتاء المصرية ودار الإفتاء الكازاخية، يُعد ركيزة مهمة في دعم الجهود المشتركة لنشر قيم الوسطية والاعتدال، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية حريصة على تعزيز هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للعلماء والطلاب الكازاخيين بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة ونشر خطاب ديني رشيد.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تجربة رائدة على المستويين العربي والإسلامي في ضبط الخطاب الإفتائي وتأصيل منهجية الفتوى، حيث باتت مرجعًا معتمدًا في مواجهة الفكر المتشدد من خلال أدوات علمية معاصرة، ومبادرات مؤسسية، ومراكز بحثية متخصصة، يمكن الإفادة منها في دعم جهود المؤسسات الإسلامية في الخارج، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وتدريبهم على مهارات الفتوى ومراعاة السياقات المجتمعية المختلفة.

من جانبه، أعرب مفتي كازاخستان عن تقديره الكبير لمفتي الجمهورية، مثمنًا جهود دار الإفتاء المصرية وتطورها المؤسسي، ودورها في تدريب وتأهيل طلاب كازاخستان في شؤون الفتوى، كما هنأ فضيلته بنجاح المؤتمر الدولي الأخير الذي نظمته دار الإفتاء المصرية في القاهرة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع المؤسسات الدينية المصرية في مواجهة الفكر المتطرف وحماية الشباب من الظواهر الدخيلة، وتعزيز مكانة الخطاب الإسلامي الوسطي في الساحة الدولية.

الدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، ودعم جهود إحلال السلام وترسيخ قيم التعايش المشترك، بما يعكس مكانة مصر التاريخية والدينية عالميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.