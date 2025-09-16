تنسيق جامعة الأزهر، 95 ألف طالب يسجلون رغباتهم قبل ساعات من غلق باب التسجيل

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن اليوم الثلاثاء هو نهاية تسجيل الرغبات بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).



وأوضح رئيس الجامعة أن تسجيل الرغبات بدأ إلكترونيًّا من الخميس الماضي وسيستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء.

عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر



وأضاف رئيس الجامعة أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح الباب إلكترونيًّا بلغ 95 ألف طالب وطالبة.



وأهاب بالطلاب والطالبات الذين لم يسجلوا رغباتهم سرعة التسجيل إلكترونيًّا حتى يتم تنسيق رغبات الطلاب في ضوء الحدود الدنيا للكليات.



جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ في جامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم يوم السبت القادم الموافق 20 من سبتمبر 2025م.

فتح اختبار القدرات لطلاب القراءات بجامعة الأزهر

وفي سياق متواصل صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات لطلاب القراءات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للقبول بكلية القرآن الكريم بطنطا، وقسم القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التسجيل يبدأ من الآن وحتى مساء غدٍ الثلاثاء، والتسجيل متاح من خلال بوابة خدمات جامعة الأزهر.

