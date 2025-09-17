نائب رئيس جامعة الأزهر: لا سلام حقيقي دون حل عادل يعيد للشعب الفلسطيني أرضه وحقوقه

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الاختلاف والتنوع إرادة الله في خلقه؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾؛ جاء ذلك خلال إلقائه كلمة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في القمة الثامنة لزعماء الأديان العالمية التي يستضيفها مركز حوار الأديان بكازاخستان برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وبحضور رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي وممثلي الأديان حول العالم.

نائب رئيس جامعة الأزهر: المولى -عز وجل- جعل اختلاف الألسنة والألوان آية من آياته العظمى

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في قمة زعماء الأديان بكازاخستان أن المولى -عز وجل- جعل اختلاف الألسنة والألوان آية من آياته العظمى، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13].

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر: يشرفني أن أقف بينكم اليوم ممثلًا لمؤسسة الأزهر الشريف، ونيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الذي يبعث إليكم بتحياته ودعائه، تأكيدًا على أن الأزهر الشريف على امتداد أكثر من ألف عام حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة، ونشر الوسطية والاعتدال في العالم، بجانب حماية حق الإنسان في أن يعيش بكرامة وعدل وسلام، وأن يتشارك مع أخيه الإنسان مهما اختلف لونه أو لسانه أو دينه في بناء حضارة قائمة على الخير والحق؛ حيث يقول المولى عز وجل ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم: 2].

صديق: من دلائل قدرة الله -تعالى- وعظمته أنه خلق السماوات والأرض بما فيهما من نظام بديع

وبيَّن صديق أنه من دلائل قدرة الله -تعالى- وعظمته أنه خلق السماوات والأرض بما فيهما من نظام بديع، وجعل الناس مختلفين في لغاتهم ولهجاتهم وألوانهم وأشكالهم، وهذا التنوع ليس عبثًا بل آية باهرة على عظمة الخالق وحكمته، لافتًا إلى أن هذا التنوع هو إرادة الله في خلقه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ • إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين﴾ [هود: 118–119] فهذه الآية تؤكد أن الاختلاف بين البشر سنة من سنن الله في الخلق، وأن الغاية من هذا الاختلاف هي الرحمة، لافتا أن المولى -عز وجل- هو من يحكم هذا التنوع يوم القيامة؛ حيث تشير آيات القرآن الكريم بوضوح إلى أن الله -تعالى- هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور الدين والأمم، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [السجدة: 25]، وكذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾• [الحج: 69]، فهاتان الآيتان واضحتان جدًّا في أن مرجع الحكم بين الأديان والأمم في اختلافاتهم هو المولى -عز وجل- يوم القيامة.

وأكد صديق على أن الأزهر الشريف كان ولا زال وسيظل منارةً للحوار والتلاقي، ومنصةً للتواصل بين الشرق والغرب، وجسرًا بين الشمال والجنوب، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف هو بيت الحكمة الذي يجمع ولا يفرّق، يوحِّد ولا يمزق، يمد يده لكل صاحب نية صادقة، ويؤكد أن الأديان جميعها جاءت لخدمة الإنسان، لا لاستغلاله أو تقسيمه.

ولفت أن هذه الجهود تبرز دور فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي وقع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي عام 2019م مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ حيث كان هذا التوقيع بمثابة حدث تاريخي غير مسبوق جمع بين أكبر مرجعية إسلامية سنية وأرفع سلطة كنسية كاثوليكية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف أكد من خلال هذه الوثيقة على أن التنوع والاختلاف بين البشر في الأديان والألسنة والألوان هو إرادة إلهية، كما قال تعالى: ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾، وأن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يقود إلى صراع أو صدام؛ بل إلى تعاون وتكامل وسلام.

كما بين أن الأزهر الشريف في تبني الوثيقة خطابًا يدعو إلى المواطنة المتساوية، ورفض التمييز والإقصاء، والتأكيد على أن الإنسانية أوسع من أي حدود ضيقة للدين أو العرق أو الثقافة مشيرا إلى أن وجود المكتب الإقليمي لمجلس حكماء المسلمين بآسيا الوسطى بدولة كازاخستان لهو دليل على عمق الرؤية للقائمين على هذه الدولة، ومؤشر إلى قوتها الناعمة في تعزيز كل سبل الحوار والتسامح والتعايش السلمي وإعلاء قيم الإنسانية والمؤاخاة بين البشر، على تنوعهم واختلافاتهم.

وقال صديق: إن الأزهر الشريف يستند في رسالته إلى كتاب الله الذي يأمر بالعدل والإحسان، فيقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90].

صديق: العدل أساس السلام والرحمة غاية الرسالات

مشيرا إلى أن العدل أساس السلام، والرحمة غاية الرسالات، والكرامة الإنسانية المحور الذي يلتقي عنده المؤمنون جميعًا، مدللًا على أن القرآن الكريم أكد على وحدة الأصل الإنساني فقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [البقرة: 213] فالأمم جميعا تنتمي إلى جذع واحد، وتتشعب من أصل مشترك، ومهما اختلفت الأديان والمذاهب، فإن الغاية الإنسانية العليا تبقى واحدة: إقامة العدل، وصون الكرامة، وحماية الحياة.

وقال صديق: إننا نجتمع اليوم في اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الثامن لقادة الأديان العالمية والتقليدية في أستانا، في لحظة فارقة من تاريخ البشرية؛ إذ تتعالى أصوات الصراع، ويعلو خطاب الكراهية، وتتمزق المجتمعات بالحروب، وتتسع الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وتتعرض البيئة لمخاطر جسيمة تهدد حاضرنا ومستقبل أبنائنا، مشيرا بأن هذا المؤتمر جاء ليقول للعالم:

• إن الحوار هو السبيل الأوحد لبناء السلام.

• وإن التنوع الديني والثقافي ليس سببًا للصراع، بل مصدرًا للثراء الإنساني.

• وإن الأديان جميعًا تؤكد على قيم العدل والتسامح بين الناس.

صديق: القرآن الكريم حذر من عواقب الظلم والعبث بالموارد

ونبه صديق إلى أن القرآن الكريم حذر من عواقب الظلم والعبث بالموارد فقال: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ح [الروم: 41]، ونهى عن التبذير والإسراف فقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].

مؤكدا أن هذا تأكيد على أن القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا وضع أُسس الاستدامة، وحذّر من الكوارث التي نصنعها بأيدينا.

وحول رؤية الأزهر الشريف قال الدكتور محمود صديق: إن الأزهر الشريف يري أن نجاح هذا المؤتمر يُقاس بقدرتنا على تحويل هذه المبادئ إلى التزامات عملية تُطبق على أرض الواقع، وأن المرجعية العليا في الحكم بين الأمم والأديان إنما هي لله تعالى، كما قال سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الحج: 69].

ودعا الدكتور محمود صديق إلى أن يخرج المؤتمر برسائل واضحة إلى العالم؛ أبرزها:

1. القضية الفلسطينية: لا سلام حقيقي دون حل عادل يعيد للشعب الفلسطيني أرضه وحقوقه، ويضع حدًّا لمعاناة عقود طويلة. إن نصرة المستضعفين واجب ديني وإنساني يجتمع عليه أصحاب الأديان جميعًا.

2. نصرة الضعفاء: من أطفال ونساء ولاجئين وضحايا حروب وفقر وتمييز امتحان لإنسانيتنا جميعًا.

3. حماية البيئة: الأرض أمانة بين أيدينا، وإفسادها خيانة للأمانة. علينا أن نحشد الجهود لمواجهة التغير المناخي وصون الموارد.

4. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: ينبغي أن تبقى التكنولوجيا خادمة للإنسان، لا مهددة لكرامته، وأن يظل الإنسان بروحه وأخلاقه أرقى من أي آلة.

5. التعليم والحوار: لا سلام بلا تعليم، ولا حوار بلا وعي، التربية على القيم الأخلاقية واحترام المعتقدات وتقدير التنوع هي السلاح الأقوى ضد التطرف والعنف.

وختم الدكتور محمود صديق كلمته قائلًا: إن الأزهر الشريف بصفته مؤسسة علمية ودينية عالمية يعاهدكم أن يبقى شريكًا في كل جهد صادق لبناء عالم أكثر عدلًا ورحمة وسلامًا، وأن يكون جسرًا للتلاقي بين الحضارات، ومنارةً للحوار، وضميرًا حيًّا ينصر المظلوم ويؤازر المستضعف.

