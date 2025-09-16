الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أيمن عاشور: الأكاديمية الدولية للعمارة خطوة نوعية نحو تطوير التعليم العمراني

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لتغطية مجالات متعددة منها صون التراث وإعادة تأهيل العمران وبناء منصة دولية في مجال العمران وتعيد بناء العلاقة بين الإنسان والمدن.

 

وتأتي الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية، نتيجة لتعاون مصري فرنسي مع المدرسة الوطنية للعمارة بجرونوبل - فرنسا، والتي تعد وفقًا للتصنيفات العالمية من أفضل 3 مدارس فرنسية متخصصة في هذه المجالات.


ويتم إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمصر، ضمن مجموعة من الشراكات مع أفضل المدارس العليا والجامعات العالمية المتميزة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتنمية العمرانية. 

حيث تقدم الأكاديمية شهادات مزدوجة في مرحلة البكالوريس والماجستير وأيضًا الشهادات المهنية في تخصصات دقيقة تتميز بها جرونوبل تشمل العمارة الرقمية والتصنيع وتكنولوجيا البناء.

