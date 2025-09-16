ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
تمكنت الاجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط زوج، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، أقدم على قتل زوجته إثر نشوب خلافات بينهما حول مصروف البيت، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغًا بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل مسكنهما بمدينة العبور.

وعلى الفور انتقل اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، وقوات البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتم معاينة محل الواقعة، ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتمكنت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم الهارب، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

