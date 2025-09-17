القليوبية تطلق مبادرة "مكتبك في الموقف" لمتابعة المواصلات مع بدء الدراسة

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء إيهاب سراج السكرتير العام، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري المديريات، أن الأسبوع الأول من العام الدراسي يتطلب تواجدًا ميدانيًا مكثفًا من جميع الأجهزة التنفيذية.

محافظ القليوبية لرؤساء المدن: "مكتبك في الموقف" لمتابعة أزمة المواصلات مع بدء العام الدراسي

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن بتطبيق مبادرة "مكتبك في الموقف" لمتابعة سير العمل داخل المواقف ورصد أي مشكلات بشكل مباشر، على أن يتم رفع التقارير أولًا بأول إلى غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

ووجه بضرورة التنسيق بين المواقف والمرور لتدعيم بعض الخطوط بأتوبيسات النقل الجماعي بالتعاون مع 3 شركات، وحل أزمة المواصلات خاصة في مدينة شبرا الخيمة.

وطالب المحافظ بإنشاء نقطة مرور ثابتة في موقف كفر شكر بعد رصد بعض المخالفات من السائقين، مشددًا على التعامل بحزم مع أي تجاوزات أو عدم الالتزام بالتعريفة المقررة.

تعليم القليوبية، تسليم الكتب لكافة المدارس

من جانبه، أوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد عبر تسليم الكتب لكافة المدارس، وسد العجز في المعلمين من خلال التعاقد بالأجر، مع تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، أن المنطقة تضم 430 معهدًا

وأكد الشيخ سعيد خضر، رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، أن المنطقة تضم 430 معهدًا بها 120 ألف طالب موزعين على 225 مبنى، لافتًا إلى أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد اعتمدت هذا العام 7 معاهد جديدة، ليصل إجمالي المعاهد المعتمدة إلى 62 معهدًا، كما تم ترشيح 13 معهدًا آخر للاعتماد.

وأوضح أن الكتب الدراسية وصلت، وسيتم الانتهاء من تسليمها بالكامل الأحد المقبل، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمراجعة العجز في المعلمين مع النزول بسن القبول 3 أشهر.

مديرة فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تجهيز غرفة الزائرة الصحية للتعامل مع أي طوارئ

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة رشا، مديرة فرع التأمين الصحي بالقليوبية: إنه تم تجهيز غرفة الزائرة الصحية للتعامل مع أي طوارئ، بالإضافة إلى تشكيل فرق خاصة لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية داخل المدارس.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تفعيل آلية مبسطة للتسهيل على المواطنين في سداد مستحقات الدولة الخاصة باسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتوازي مع تكثيف الحملات لإحكام سيادة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.