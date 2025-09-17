أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على إنشاء أول مستشفى مركزي بمدينة الخصوص، على مساحة 3 آلاف متر مربع، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إنشاء أول مستشفى مركزي بمدينة الخصوص على مساحة 3 آلاف متر مربع

وأكد محافظ القليوبية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، أنه تم استلام الأرض المخصصة للمشروع، وجارٍ اتخاذ إجراءات الإسناد تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء، مشددًا على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المشروعات المدرجة دون أي تأخير أو تقصير.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى الجديد سيخفف العبء عن المستشفيات القائمة في المدن المجاورة، ويتيح خدمات طبية متكاملة لأهالي مدينة الخصوص، مؤكدًا أن قطاع الصحة يحظى بأولوية كبرى في خطة المحافظة.

استعدادات العام الدراسي بالقليوبية

وفي بداية الاجتماع، قدّم محافظ القليوبية التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس والتأكد من سلامة الأبواب والشبابيك والإنارة والأسلاك الكهربائية. كما شدد على توزيع الكتب المدرسية منذ اليوم الأول، وتوفير عمالة كافية داخل المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية.

ولحماية الطلاب، وجه المحافظ بتنظيم حملات تفتيشية لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين المحيطين بالمدارس، والتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطي أمام مدارس الفتيات، مع ضبط أسعار المواصلات وتسهيل الحركة المرورية.

النظافة والبيئة بالقليوبية

وتناول الاجتماع مناقشة ملف النظافة، حيث أوضح المحافظ أن تحسين البيئة يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة في مدينتي شبرا الخيمة والخصوص لمدة عشر سنوات، بعد إجراء مناقصة عامة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

مواجهة التعديات بالقليوبية

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، شدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم مع جميع أشكال التعديات وإزالتها في المهد، خصوصًا على الطريق الزراعي الذي يشهد بعض المخالفات، مؤكدًا أن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة من الثوابت.

قرارات المجلس التنفيذي بالقليوبية

كما وافق المجلس على عدد من القرارات المهمة، منها:

تخصيص قطعة أرض بقرية أكياد دجوى لإقامة ملعب ومنشآت رياضية تخدم شباب القرية.

تخصيص أراضٍ بمركز كفر شكر لإقامة دار لرعاية السيدات المسنات بلا مأوى.

تخصيص غرف بمبنى حي غرب شبرا الخيمة لصالح هيئة قضايا الدولة.

تخصيص ثلاث قطع أراضٍ لإقامة منافذ توزيع منتجات غذائية لصالح جهاز مستقبل مصر.

إطلاق اسم الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد الباري قاسم على مدرسة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة تخليدًا لذكراه.

وفي ختام الاجتماع، دعا المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون المستمر لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة، مع تعزيز قنوات الاتصال المباشر معهم لتحقيق الشفافية وبناء الثقة المتبادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.