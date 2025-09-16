الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
القليوبية: توزيع شنط مدرسية على 200 طالب من الأسر الأولى بالرعاية

توزيع مستلزمات المدارس
توزيع مستلزمات المدارس بالقليوبية، فيتو

شهدت محافظة القليوبية، اليوم، احتفالية لتوزيع 200 حقيبة مدرسية ومستلزمات تعليمية على أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي إطار توجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة وضمان الحق في التعليم للجميع.

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

محافظ القليوبية يفتتح منشآت صحية جديدة لدعم خدمات التأمين الصحي

وشاركت الدكتورة إيمان نائبة محافظ القليوبية، في الفعالية بتكليف من المحافظ، مؤكدة في كلمتها أن المبادرة تجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب بما يضمن لهم مستقبلًا أفضل.

 

واختُتمت الفعالية بتوزيع الحقائب المدرسية وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الطلاب وأسرهم، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.

