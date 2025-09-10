محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي وتنمية الحرف اليدوية.

وأكد المحافظ أن ملف محو الأمية يعد من أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود مع جامعة بنها والجهات التنفيذية المختصة لربط برامج محو الأمية بالتدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تناول اللقاء بحث آليات استغلال منشآت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر لتنفيذ أنشطة الهيئة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الحرفية وبرامج التدريب المهني.

ومن جانبه، أشاد اللواء رائد هيكل بجهود محافظة القليوبية في دعم ملف محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدًا أن التعاون مع مختلف الجهات الشريكة يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

حضر اللقاء الأستاذ أشرف بدوي مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالقليوبية، إلى جانب مشاركة الائتلاف المكوّن من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

