أولياء أمور بمدرسة عثمان بن عفان بالعبور يستغيثون من استمرار الأعمال الإنشائية قبل بدء الدراسة (فيديو)

اشتكى عدد من أولياء الأمور بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، من وجود أعمال إنشائية بالمدرسة حتى الآن لاسيما مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وقال أحمد حمدي الشاذلي أحد أولياء الأمور: إن الأعمال الإنشائية بالمدرسة تعرقل حركة وسير العملية التعليمية وتمثل خطورة على طلاب المدرسة أثناء الدخول والخروج.

وناشد أولياء الأمور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل بداية العام الدراسي.

