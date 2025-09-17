محافظ القليوبية: لن نتحمل وزر أجيال قادمة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة لن تتهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن هذا الملف يمثل "أمانة" لن يغفر التاريخ التفريط فيها، قائلًا: "لن نتحمل وزر أجيال قادمة تدعي علينا بسبب التفريط في الأراضي الزراعية."

وأعرب محافظ القليوبية عن استيائه من ارتفاع معدلات التعديات، مؤكدًا تفعيل الكتاب الدوري بالمادة (6) التي تنص على عدم إعفاء الموظف العام من المسئولية في حال وقوع تعديات نتيجة تقصير متعمد أو غير متعمد، مع تحويل الموظف المقصر إلى النيابة العامة أو العسكرية.

كما شدد على التعامل بحسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بأراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الدولة تأخذ هذا الملف بجدية كاملة، وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة.

محافظ القليوبية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جاء ذلك خلال ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء إيهاب سراج السكرتير العام، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الانضباط داخل مدارس المحافظة، والالتزام بملاحظات الحماية المدنية، والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس قبل بدء الدراسة. وشدد على رؤساء المدن ضرورة الحفاظ على النظافة بمحيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين خاصة في شبرا الخيمة، مع وضع حلول جذرية لأزمة المواصلات في الأسبوع الأول من الدراسة عبر التنسيق بين المواقف والمرور، ودعم بعض الخطوط بأتوبيسات النقل الجماعي التابعة لثلاث شركات، على أن تتم المتابعة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ.

محافظ القليوبية: إنشاء نقطة مرورية ثابتة في موقف كفر شكر

كما وجه محافظ القليوبية بإنشاء نقطة مرورية ثابتة في موقف كفر شكر بعد رصد مخالفات من السائقين، مشددًا على مواجهة أي تجاوزات في تطبيق التعريفة المقررة بكل حزم.

من جانبه، أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي، حيث تم تسليم الكتب لكافة المدارس، وسد العجز في المعلمين من خلال التعاقد بالأجر، مع تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.



