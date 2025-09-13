السبت 13 سبتمبر 2025
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لاستكمال أعمال إزالة مبانٍ مخالفة بمركز الخانكة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

 قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة إزالة مكبرة ضمن فعاليات الموجة 27، استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الخانكة، وهذا في إطار جهود محافظة القليوبية لإزالة التعديات بمختلف أشكالها.

محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد خدمات نظافة طويلة الأمد

تأتي هذه الحملة التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية كخطوة رادعة لوقف نزيف التعديات الذي يلتهم الرقعة الزراعية الخضراء، وشملت الإزالات عددًا من الحالات الصارخة التي أُنشئت بالمخالفة للقانون خلال الفترة الماضية.

ففي قرية عرب العيايدة تم إزالة مبنيين أحدهما مكون من أرضي و6 أدوار والآخر من أرضي و5 أدوار على مساحة 250 مترًا حيث تم إنشاؤهما بالمخالفة وبدون ترخيص، وتمت الإزالة بشكل كلي وتسويتهما بالأرض بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

كما امتدت الحملة لتشمل التعديات على الأراضي الزراعية في قرية سرياقوس، حيث تم إزالة 3 جملونات على مساحة 2200 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدٍ بالخرسانة المسلحة على مساحة 1400 متر مربع.

محافظ القليوبية، لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية 

وأكد محافظ القليوبية  أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية مشددًا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الدؤوب لمكافحة هذه الظاهرة بهدف إعادة الانضباط وحماية حقوق الأجيال القادمة في أراضٍ آمنة ومنتجة

وجرت أعمال الحملة بحضور كل من الدكتور السكرتير العام للمحافظة والدكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومستشار المحافظ للأزمات ورئيس مدينة الخانكة واللواء مساعد مدير الأمن تأتي تلك الجهود في التصدي للتعديات ومخالفات البناء في إطار التعاون والتنسيق المستمر  بين المحافظ واللواء اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية بما يعكس روح التنسيق المشترك بين أجهزة الدولة للحفاظ على مقدرات الدولة وفرض هيبة القانون.

