دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين بوروسيا دورتموند ويوفنتوس

انتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تشكيل يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وانطلقت مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط،

قائمة يوفنتوس لمواجهة بوروسيا دورتموند

وجاءت قائمة الفريق يوفنتوس لمواجهة دورتموند كالتالي: منبيرين – دي جريجوريو – بنسوليو – بريمر – جاتي – كيلي – كالولو – روجاني – خوان كابال – كامبياسو – لوكاتيلي – كوبمينرز – خيفرين تورام – ماكيني – جواو ماريو – أدزيتش – كوستيتش – فلاهوفيتش – يلدز – أوبيندا – جوناثان ديفيد – كونسيساو – زيجروفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.