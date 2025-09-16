طرد كرفخال، ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1/1 بعد مرور 75 دقيقة (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، يتعادل فريق ريال مدريد، مع نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بنتيجة 1-1، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أولمبيك مارسيليا الفرنسي التسجيل عن طريق تيموتي وياه في الدقيقة 22، فيما تعادل ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وتعرض كارفخال ظهير أيمن ريال مدريد لحالة طرد في الدقيقة 71 بعد تدخل عنيف علي لاعب مارسيليا.

طرد واضح على كارفخال.. والله حمار حمار يابشر بشكل تافهه pic.twitter.com/QrxgE6Aap6 — 𝐀𝐛𝐨 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐫 | 𝟏𝟗𝟓7 (@opd_od) September 16, 2025

تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة ماسيليا، عودة جود بيلينجهام بعد غياب دام شهرين تقريبًا إثر خضوعه لجراحة في الكتف، كما قام المدرب تشابي ألونسو باستدعاء إدواردو كامافينجا فيما يستمر غياب أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكذلك يغيب البرازيلي عن إندريك عن قائمة ريال مدريد.

وتعد هذه أول مباراة من ثماني مباريات لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أيضًا يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد خيرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، ودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي.



ويأتي ريال مدريد من انتصار في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدفين، ويتصدر ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة.

فيما تغلب مارسيليا على لوريان برباعية دون رد في الدوري الفرنسي، ويتواجد بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

