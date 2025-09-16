يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

خطف فريق يوفنتوس الإيطالي تعادلا مثيرا مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 4ـ4 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وسجل رباعية بروسيا دورتموند كريم أديمي في الدقيقة 52 وفيليكس نميشا بالدقيقة 65 ويان كوتو في الدقيقة 74 ورامي بن سبعيني بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وسجل أهداف يوفنتوس كل من كينان يلدز في الدقيقة 63 وفلاهوفيتش (هدفين ) في الدقيقة 67 و90+4 ولويد كيلي في الدقيقة 90+6.

تشكيل بروسيا دورتموند ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون – فالديمار أنطون – رامي بن سبعيني – يان كوتو.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر – ماكسيميليان بيير – فيليكس نميشا – دانييل سفينسون.

خط الهجوم: كريم أديمي – سيرهو جيراسي.

تشكيل يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: كيلي - بريمر - كالولو.

خط الوسط: كامبياسو - تورام - كوبمينيرز - ماكيني.

خط الهجوم: يلدز - ديفيد - أوبيندا.

موعد مباراة يوفنتوس وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وانطلقت مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط،

قائمة يوفنتوس لمواجهة بروسيا دورتموند

وجاءت قائمة الفريق يوفنتوس لمواجهة دورتموند كالتالي: منبيرين – دي جريجوريو – بنسوليو – بريمر – جاتي – كيلي – كالولو – روجاني – خوان كابال – كامبياسو – لوكاتيلي – كوبمينرز – خيفرين تورام – ماكيني – جواو ماريو – أدزيتش – كوستيتش – فلاهوفيتش – يلدز – أوبيندا – جوناثان ديفيد – كونسيساو – زيجروفا.

