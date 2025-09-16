الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند ويوفنتوس

خطف فريق يوفنتوس الإيطالي تعادلا مثيرا مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 4ـ4  في المباراة التي جمعت  بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وسجل رباعية بروسيا دورتموند كريم أديمي في الدقيقة 52 وفيليكس نميشا بالدقيقة 65 ويان كوتو في الدقيقة 74 ورامي بن سبعيني بالدقيقة 86 من ركلة جزاء. 

وسجل أهداف يوفنتوس كل من كينان يلدز في الدقيقة 63 وفلاهوفيتش (هدفين ) في الدقيقة 67 و90+4 ولويد كيلي في الدقيقة 90+6.

تشكيل  بروسيا دورتموند ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون – فالديمار أنطون – رامي بن سبعيني – يان كوتو.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر – ماكسيميليان بيير – فيليكس نميشا – دانييل سفينسون.

خط الهجوم: كريم أديمي – سيرهو جيراسي.

تشكيل يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: كيلي - بريمر - كالولو.

خط الوسط: كامبياسو - تورام - كوبمينيرز - ماكيني.

خط الهجوم: يلدز - ديفيد - أوبيندا.

موعد مباراة يوفنتوس وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وانطلقت مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط،

قائمة يوفنتوس لمواجهة بروسيا دورتموند

وجاءت قائمة الفريق يوفنتوس لمواجهة دورتموند كالتالي: منبيرين – دي جريجوريو – بنسوليو –  بريمر – جاتي – كيلي – كالولو – روجاني – خوان كابال – كامبياسو –  لوكاتيلي – كوبمينرز – خيفرين تورام – ماكيني – جواو ماريو – أدزيتش – كوستيتش – فلاهوفيتش – يلدز – أوبيندا – جوناثان ديفيد – كونسيساو – زيجروفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند الالماني دوري ابطال اوروبا يوفنتوس الإيطالي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين بوروسيا دورتموند ويوفنتوس

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو

رسميا الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس كبدي A

التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

الأهلي يعزي نادي غزل المحلة في وفاة عمر عبدالله

رحيل الجناح الطائر، ذكريات عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر

بعد إصابة إمام عاشور، نتائج التحاليل تثبت سلامة جميع لاعبي الأهلي

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads