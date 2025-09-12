منذ أن وقعت الضربة الإسرائيلية لقطر، والبعض يتوقع تغيرًا في علاقة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنها إن لم تكن تواطأت مع إسرائيل فإنها لم توفر حماية من هذه الضربة لقطر التي تدفع لها بسخاء لتحميها وتحقق الأمن لها.. بل إن البعض توقع انقلابًا في السياسة الخارجية القطرية يجعلها تغلق القاعدة العسكرية الأمريكية في أراضيها، وتستبدلها بقاعدة عسكرية صينية!

ولهؤلاء ومن قد يصدقونهم نقول لن يحدث هذا، ولن تتغير سياسات قطر واعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية، بل العكس قد يحدث وهو زيادة اعتماد قطر على الأمريكان وزيادة ما تدفعه لهم!

وسوف يحدث ذلك، حتى ولو قررت القمة العربية تشكيل قوة عسكرية عربية تحمي كل دولة عربية من أي اعتداء يقع عليها..

وهذا يمكن استنتاجه من تصريحات وزير خارجية قطر ورئيس حكومتها، والتي قال فيها إن بلاده تعرضت لخيانة إسرائيلية، ولم يشأ أن يوسع هذه الخيانة لتشمل أمريكا.

إن العلاقات بين قطر وأمريكا لا تسمح بانقلاب قطر عليها، بل تسمح فقط بمزيد من الاعتماد على أمريكا.. إنها علاقة تجاوزت التحالف الاستراتيجي بما يجعل المتوقع مزيدًا من اعتماد قطر على الأمريكان وليس الفراق أو حتى الابتعاد وتبريد العلاقات الحميمية.

باختصار لا تنتظروا مفاجآت، اللهم إلا إذا تم اعتبار تزايد اعتماد قطر على أمريكا لتوفير الأمن بمثابة مفاجأة!

