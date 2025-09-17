ضبط مصنعين لإنتاج وبيع مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط القائمين على إدارة مصنعين غير مرخصين ويفتقدان للاشتراطات والمعايير الصحية ينتجان ويبيعان موادا غذائية غير صالحة بالقليوبية.

وعُثر بالمصنعين على 104 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وقرابة 5 طن مواد خام، و10 طن منتج نهائي، بالإضافة إلى أدوات تصنيع ومستلزمات إنتاج، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهتهما أقر القائمون على المصنعين بممارستهما النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

