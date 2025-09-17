الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط شخص متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الأقصر

المتهم
المتهم

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص بالأقصر متهم بالنصب والتزوير والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بالأقصر، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدة جهات، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول تبين بعد فحصه الفني احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر بممارسته النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

