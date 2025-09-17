القبض على سائق ميكروباص دهس موظفا بالنزهة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ميكروباص دهس موظفا وتسبب في وفاته بمنطقة النزهة.

القبض على سائق ميكروباص دهس موظف وتسبب في وفاته بالنزهة

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بتداول منشور مدعوم بعدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إصابة أحد الأشخاص بسيارة ميكروباص وفرار قائدها.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال جثمان موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، متأثرًا بإصابته إثر حادث دهس أثناء عبوره الطريق، وبالانتقال وسؤال والده، أفاد بأن نجله صدمته سيارة ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب جمع المعلومات والتحريات، أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، ولا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

