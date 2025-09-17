الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق ميكروباص دهس موظفا بالنزهة

المتهم
المتهم

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية  أمن القاهرة من ضبط سائق ميكروباص دهس موظفا وتسبب في وفاته بمنطقة النزهة.

القبض على سائق ميكروباص دهس موظف وتسبب في وفاته بالنزهة
القبض على سائق ميكروباص دهس موظف وتسبب في وفاته بالنزهة

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بتداول منشور مدعوم بعدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إصابة أحد الأشخاص بسيارة ميكروباص وفرار قائدها.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال جثمان موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، متأثرًا بإصابته إثر حادث دهس أثناء عبوره الطريق، وبالانتقال وسؤال والده، أفاد بأن نجله صدمته سيارة ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار.

وعقب جمع المعلومات والتحريات، أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، ولا يحمل رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دهس موظف النزهة القبض على سائق ميكروباص حادث وفاة فرار سائق قسم شرطة النزهة

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 117560 مخالفة مرورية و113 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط شخص بتهمة السخرية من فتاة أثناء تسولها بالدقهلية

كشف ملابسات ادعاء سيدة قيام رجال الشرطة بتلفيق قضية لشقيق زوجها ببني سويف

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حالة الطرق اليوم، تكدسات بمحاور رئيسية في القاهرة والجيزة

حملة أمنية تضبط 3 تشكيلات عصابية و35 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المواد المخدرة بالجيزة وتضبط المتهمين

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية

مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

إمام عاشور يوجه صدمة جديدة للأهلي

موعد مباراة المقاولون وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads