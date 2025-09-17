الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على عامل ظهر في فيديو يعتدي على شقيقه بالسب والتهديد بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بالتعدي على شقيقه بالسب والتهديد بإلحاق الأذى به.

وكشفت التحريات أن منشور الفيديو أظهر تضرر صاحب الحساب من قيام شقيقه بالتعدي عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وتبادل الطرفان الضرب، دون حدوث إصابات.

وبالفحص تم تحديد القائم بالنشر، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبسؤاله أكد الواقعة. 

تم ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

