ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم طن مواد مخدرة وأسلحة نارية بقيمة 137 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم أكثر من طن مواد مخدرة وأسلحة نارية بقيمة 137 مليون جنيه.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بنطاق محافظات الإسماعيلية والسويس وأسيوط بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر، وتم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، أفيون، شابو)، و1600 قرص مخدر، 93 قطعة سلاح ناري (44 بندقية خرطوش، 18 بندقية آلية، 31 فرد خرطوش)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 137 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

