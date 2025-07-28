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أخبار مصر

نقيب المهندسين محذرًا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة: لن نقيد خريجي الدبلومات دون معادلة

طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين
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وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نداءً هامًا إلى طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025، وأولياء أمورهم، شدد فيه على ضرورة التأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية عند التقدم للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة.

وقال النبراوي: إن النقابة، من منطلق مسئوليتها وحرصها على مستقبل الطلاب، تهيب بجميع الأسر المصرية تحرّي الدقة قبل اتخاذ قرار مصيري يتعلق بمستقبل أبنائهم، مشيرًا إلى أن النقابة لن تقبل قيد خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) ممن لم يجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة، وفقًا للضوابط القانونية وقرارات وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين.

وفيما يخص المعاهد الهندسية الخاصة، حذر النبراوي من الالتحاق بأي معهد غير حاصل على شهادة الجودة والاعتماد، موضحًا أن النقابة نشرت بالفعل القائمة الرسمية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تضم المعاهد المعترف بها على مستوى الجمهورية. وشدد على أن خريجي المعاهد غير المدرجة في هذه القائمة لن يتم قيدهم في النقابة، ولن يكون لهم مستقبل مهني واضح.

وأشار النبراوي إلى أن من شروط القيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها، سواء كان التعليم الهندسي داخل مصر أو خارجها.

واختتم نقيب المهندسين بيانه قائلًا: "نحذر من التلاعب بمستقبل أبنائنا، وندعو الجميع إلى التواصل مع النقابة لتلقي المشورة والمعلومات الموثوقة، في سبيل حماية حقوق الطلاب وأسرهم وضمان مستقبلهم المهني."

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