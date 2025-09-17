ضبط شخص بتهمة السخرية من فتاة أثناء تسولها بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يسخر من فتاة حال قيامها باستجدائه.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، ويقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الفتاة لأهلها مع أخذ التعهد اللازم منهم بحسن رعايتها.

