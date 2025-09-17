الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ضبط شخص بتهمة السخرية من فتاة أثناء تسولها بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يسخر من فتاة حال قيامها باستجدائه.

 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، ويقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الفتاة لأهلها مع أخذ التعهد اللازم منهم بحسن رعايتها.

