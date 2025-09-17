الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، تكدسات بمحاور رئيسية في القاهرة والجيزة

تكدس مروري
تكدس مروري

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم، تباينًا في حركة المرور بين السيولة في بعض المناطق والتكدسات المرورية المعتادة في ساعات الذروة الصباحية.

حملة أمنية تضبط 3 تشكيلات عصابية و35 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

 رصدت  غرف عمليات الإدارة العامة للمرور وجود كثافات متوسطة إلى مرتفعة على محور صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار وحتى وسط القاهرة، فيما ظهرت أحجام مرورية أعلى المعدل على كوبري 6 أكتوبر خاصة أمام مداخل الجيزة وصولًا إلى منطقة رمسيس.

 

كما سجل محور 26 يوليو بطئًا في حركة السيارات للقادم من أكتوبر باتجاه المهندسين والزمالك، بينما شهد الطريق الدائري تكدسات متقطعة في محيط البساتين والمعادي وكذلك أعلى المريوطية، مع سيولة نسبية في الاتجاه المقابل.

وفي محافظة الجيزة، ظهرت كثافات مرورية على شارع الهرم بداية من محطة المترو وحتى ميدان الجيزة، في حين يشهد شارع فيصل سيولة نسبية مع بعض التباطؤ عند تقاطعات إشارات المرور. أما كورنيش النيل من إمبابة حتى ماسبيرو فشهد انسيابية ملحوظة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات مرور القاهرة والجيزة، متابعة الحالة لحظة بلحظة، مع تكثيف الخدمات المرورية والدفع بونشات الإغاثة لتسيير الحركة ومنع أية أعطال أو حوادث من التأثير على السيولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور القاهرة الجيزة محور 26 يوليو كوبري 6 اكتوبر شارع الهرم الدائري سيولة مرورية الادارة العامة للمرور أخبار القاهرة اليوم

مواد متعلقة

حملة أمنية تضبط 3 تشكيلات عصابية و35 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المواد المخدرة بالجيزة وتضبط المتهمين

الأمن يكشف ملابسات محاولة سرقة هاتف فتاة بالدقهلية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول اتهام شرطة بني سويف بتلفيق قضية

ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة

ضبط سيدة تعدت على أخرى بالإسماعيلية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads