حالة الطرق اليوم، تكدسات بمحاور رئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم، تباينًا في حركة المرور بين السيولة في بعض المناطق والتكدسات المرورية المعتادة في ساعات الذروة الصباحية.

رصدت غرف عمليات الإدارة العامة للمرور وجود كثافات متوسطة إلى مرتفعة على محور صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار وحتى وسط القاهرة، فيما ظهرت أحجام مرورية أعلى المعدل على كوبري 6 أكتوبر خاصة أمام مداخل الجيزة وصولًا إلى منطقة رمسيس.

كما سجل محور 26 يوليو بطئًا في حركة السيارات للقادم من أكتوبر باتجاه المهندسين والزمالك، بينما شهد الطريق الدائري تكدسات متقطعة في محيط البساتين والمعادي وكذلك أعلى المريوطية، مع سيولة نسبية في الاتجاه المقابل.

وفي محافظة الجيزة، ظهرت كثافات مرورية على شارع الهرم بداية من محطة المترو وحتى ميدان الجيزة، في حين يشهد شارع فيصل سيولة نسبية مع بعض التباطؤ عند تقاطعات إشارات المرور. أما كورنيش النيل من إمبابة حتى ماسبيرو فشهد انسيابية ملحوظة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات مرور القاهرة والجيزة، متابعة الحالة لحظة بلحظة، مع تكثيف الخدمات المرورية والدفع بونشات الإغاثة لتسيير الحركة ومنع أية أعطال أو حوادث من التأثير على السيولة.

