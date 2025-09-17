الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

 تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته، مقيمان بشمال سيناء، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، عن طريق شراء العقارات والسيارات، وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

