كشف ملابسات ادعاء سيدة قيام رجال الشرطة بتلفيق قضية لشقيق زوجها ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تدعي قيام رجال الشرطة بقسم شرطة بنى سويف بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى تلقي قسم شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيق زوج الظاهرة بمقطع الفيديو واثنين آخرين "لهم معلومات جنائية") طرف ثان (شخصين "لهما معلومات جنائية) لخلافات مالية فيما بينهم، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب، وتم ضبط الطرفين آنذاك، وبحوزة شقيق زوج الظاهرة بالمقطع (فرد خرطوش، سلاح أبيض).

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.



تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وبمواجهتها، اعترفت بادعائها الكاذب لمحاولة التشكيك فى ملابسات ضبطه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.