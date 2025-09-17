الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 117560 مخالفة مرورية و113 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 117560 مخالفة
ضبط 117560 مخالفة و113 حالة تعاطى مخدرات، فيتو

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 117560 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2110 سائقين تبين إيجابية 113 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 1174 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات متعلقة بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 175 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكم، وتم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية الحملات المرورية الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة ضبط المركبات وزارة الداخلية فحص السائقين الامن العام

مواد متعلقة

ضبط شخص بتهمة السخرية من فتاة أثناء تسولها بالدقهلية

كشف ملابسات ادعاء سيدة قيام رجال الشرطة بتلفيق قضية لشقيق زوجها ببني سويف

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حالة الطرق اليوم، تكدسات بمحاور رئيسية في القاهرة والجيزة

حملة أمنية تضبط 3 تشكيلات عصابية و35 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المواد المخدرة بالجيزة وتضبط المتهمين

الأمن يكشف ملابسات محاولة سرقة هاتف فتاة بالدقهلية

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية

مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

إمام عاشور يوجه صدمة جديدة للأهلي

موعد مباراة المقاولون وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads