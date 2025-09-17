الداخلية تضبط 117560 مخالفة مرورية و113 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 117560 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2110 سائقين تبين إيجابية 113 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 1174 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات متعلقة بأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 175 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكم، وتم التحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

