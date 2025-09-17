الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مدير الحماية المدنية بالقليوبية يكشف أسباب تكرار حرائق شقق الدور الأرضي

المجلس التنفيذي لمحافظة
كشف اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، عن وجود مشكلات خطيرة بسبب استغلال بعض الشقق السكنية في إقامة مصانع غير مرخصة تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة.

مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، يوضح سبب اندلاع الحرائق في شقق الدور الاراضي  

وأوضح أن هذه المخالفات كثيرا ما تتسبب في اندلاع حرائق، ويتم العثور على جـثث بداخلها، خاصة في الشقق المقامة بالدور الأرضي، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على تلك المواقع.

من جانبه، أشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى أنه جار التنسيق مع رؤساء المدن لفحص تلك العقارات وحصرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظا على أرواح المواطنين.

في سياق آخر أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين، عن توقيع عقد لمدة 10 سنوات مع شركات متخصصة لجمع المخلفات بمدينة شبرا الخيمة والخصوص، وذلك لأول مرة في المحافظة، بعد تطبيقه في القاهرة والإسكندرية، لتصبح المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية التي تطبق هذه التجربة.

وأوضح المحافظ، أن التعاقد تم وفق كراسة شروط نمطية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وبموافقة وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية، مؤكدًا أن هذا التعاقد يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى النظافة وإدارة المخلفات بشكل مستدام.

