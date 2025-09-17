الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع 170 شنطة ضمن حملة فرحة المدارس بالقليوبية

فرحة المدارس بالقليوبية،
فرحة المدارس بالقليوبية، فيتو

أطلق مجلس مدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية مبادرة جديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأيتام لمستلزمات وشنط المدارس تحت شعار «فرحة المدارس»، حيث تم توزيع 170 شنطة مدارس على الأسر والأطفال كتبرع من رئيس المجلس والعاملين به في مبادرة ذاتية تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، كلفتة إنسانية ومبادرة طيبة.

القليوبية: توزيع شنط مدرسية على 200 طالب من الأسر الأولى بالرعاية

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

توزيع 170 شنطة ضمن حملة “فرحة المدارس” بالقليوبية

شارك في الاحتفالية؛ الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، الذي أكد أن مبادرة فرحة دخول المدارس أظهرت روح المحبة والمشاركة المجتمعية باعتبارها صورة من صور التماسك المجتمعى.

حضر الاحتفال الدكتورة نجلاء الفرماوي مديرة وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية حيث تم توزيع شنط مدارس مجهزة بالأدوات المدرسية وكراسات وكشاكيل لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من أبناء مركز ومدينة طوخ.

من جانبه، حث المهندس وائل جمعة رئيس مدينة ومركز طوخ، الطلاب على الحضور المدرسى وأنهم البنية الأساسية لبناء مجتمع أفضل، مشيرا إلى أنه بالتعليم تنهض وتتقدم الأمم وأن مصرنا الغالية تستوجب منا جميعا التمسك والتسلح بالعلم وأن التعليم هو الركيزة الأساسية في رفعة الشأن، متمنيًا من الله عز وجل أن يكتب لهم جميعا التوفيق والنجاح وأن يكون العام الدارسى سعيدا على الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ

مواد متعلقة

القليوبية: توزيع شنط مدرسية على 200 طالب من الأسر الأولى بالرعاية

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

الإعدام شنقا لعاطل قتل زوجته طعنا في القليوبية

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان ميت نما في القليوبية

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads