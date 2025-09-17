أطلق مجلس مدينة ومركز طوخ في محافظة القليوبية مبادرة جديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأيتام لمستلزمات وشنط المدارس تحت شعار «فرحة المدارس»، حيث تم توزيع 170 شنطة مدارس على الأسر والأطفال كتبرع من رئيس المجلس والعاملين به في مبادرة ذاتية تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، كلفتة إنسانية ومبادرة طيبة.

توزيع 170 شنطة ضمن حملة “فرحة المدارس” بالقليوبية

شارك في الاحتفالية؛ الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، الذي أكد أن مبادرة فرحة دخول المدارس أظهرت روح المحبة والمشاركة المجتمعية باعتبارها صورة من صور التماسك المجتمعى.

حضر الاحتفال الدكتورة نجلاء الفرماوي مديرة وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية حيث تم توزيع شنط مدارس مجهزة بالأدوات المدرسية وكراسات وكشاكيل لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من أبناء مركز ومدينة طوخ.

من جانبه، حث المهندس وائل جمعة رئيس مدينة ومركز طوخ، الطلاب على الحضور المدرسى وأنهم البنية الأساسية لبناء مجتمع أفضل، مشيرا إلى أنه بالتعليم تنهض وتتقدم الأمم وأن مصرنا الغالية تستوجب منا جميعا التمسك والتسلح بالعلم وأن التعليم هو الركيزة الأساسية في رفعة الشأن، متمنيًا من الله عز وجل أن يكتب لهم جميعا التوفيق والنجاح وأن يكون العام الدارسى سعيدا على الجميع.

