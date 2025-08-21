الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الاسماعيلية الأزهرية يشيد بانضباط لجان الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أشاد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الخميس، بانضباط لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالمحافظة.  

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق (صور)

تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية

إشادة بالالتزام بضوابط الامتحانات 

وذلك لما لمسه من تطبيق لكافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية فيما يخص أعمال سير الامتحانات.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

جولة على معاهد التل الكبير  

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أجرى اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، لجنة معهد محمد جبر بالتل الكبير، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.  

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب  

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أهمية توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب والطالبات على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ومن جهة أخرى لم تسجل غرفة العمليات أي مشكلات تتعلق بسير الامتحانات أو الورقة الامتحانية. 

وأشاد فضيلته بانتظام سير العمل داخل اللجان.   

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأدى الطلاب اليوم امتحاناتهم بالقسم العلمي في اللجنة الأولى (الإحصاء)، واللجنة الأولى الأدبية (الرياضيات التطبيقية)، واللجنة الثانية للقسم الأدبي والعلمي (مادة الفقه).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسماعيلية الأزهرية منطقة الإسماعيلية الأزهرية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية الدور الثاني للثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق (صور)

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة “معا بالوعي نحميها” (صور)

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads