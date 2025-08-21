رئيس منطقة الاسماعيلية الأزهرية يشيد بانضباط لجان الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

أشاد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الخميس، بانضباط لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالمحافظة.

إشادة بالالتزام بضوابط الامتحانات

وذلك لما لمسه من تطبيق لكافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية فيما يخص أعمال سير الامتحانات.



جولة على معاهد التل الكبير

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أجرى اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، لجنة معهد محمد جبر بالتل الكبير، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

تشديدات على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أهمية توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب والطالبات على أداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

ومن جهة أخرى لم تسجل غرفة العمليات أي مشكلات تتعلق بسير الامتحانات أو الورقة الامتحانية.

وأشاد فضيلته بانتظام سير العمل داخل اللجان.

وأدى الطلاب اليوم امتحاناتهم بالقسم العلمي في اللجنة الأولى (الإحصاء)، واللجنة الأولى الأدبية (الرياضيات التطبيقية)، واللجنة الثانية للقسم الأدبي والعلمي (مادة الفقه).

