بدء حصاد محصول السمسم في الإسماعيلية (صور) 

جانب من حصاد السمسم
جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الزراعة بالمحافظة حيث انطلقت أعمال حصاد محصول السمسم لهذا الموسم في عدد من قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية وسط مؤشرات مبشرة بارتفاع معدلات الإنتاج، وجودة المحصول مقارنة بالأعوام السابقة.

"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي القنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

جنايات الإسماعيلية تقضي بالإعدام شنقًا على حفيد بتهمة قتل جده لسرقته

 

ويعد محصول السمسم من المحاصيل الزيتية المهمة التي تساهم في دعم الصناعات الغذائية والدوائية.
 

زيادة مساحات السمسم بالإسماعيلية 

وأكد دكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحات المنزرعة بالسمسم هذا الموسم زادت عن الموسم الماضي، لافتًا إلى أن المزارعين التزموا بتطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الصادرة عن مديرية الزراعة، مما أسهم في الحد من الآفات ورفع جودة المحصول. 

جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو
جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو

متابعة عمليات الحصاد 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن مديرية الزراعة تتابع عمليات الحصاد ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وضمان سرعة نقل المحصول إلى أماكن التخزين والتسويق. 

وأشار إلى أن محصول السمسم يمثل قيمة اقتصادية كبيرة ويسهم في دعم دخل المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية. 

جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو
جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو

السمسم محصول استراتيجي هام 

ويعد السمسم محصول استراتيجي ومن أهم المحاصيل الزيتية في مصر، حيث تُستخرج من بذوره زيوت عالية الجودة تستخدم في الصناعات الغذائية كإنتاج الزيوت النباتية والسمن والحلويات، إضافة إلى استخدام مخلفاته (الكُسب) في صناعة الأعلاف الحيوانية كما يدخل في صناعات دوائية وتجميلية عديدة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية. 

جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو
جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو

وتعرف بعض مناطق محافظة الإسماعيلية بتميزها في زراعة السمسم، خاصة في مراكز فايد، القنطرة شرق، والتل الكبير، نظرًا لطبيعة التربة الرملية الخفيفة ملائمة المناخ لاحتياجات المحصول. 

جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو
جانب من حصاد السمسم بالإسماعيلية، فيتو

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المساحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
 

 

