الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

"البحوث الإسلامية" يعلن موعد ومقر الاختبارات التحريرية لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو
أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع  البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف عن عَقْد الاختبارات التحريريَّة للسادة وعَّاظ الأزهر الشريف المتقدِّمين لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ = 2026م، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025م، بكليَّة الدعوة الإسلاميَّة في جامعة الأزهر بمدينة نصر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 موعد ومقر الاختبارات التحريرية لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

وتؤكد الأمانة ضرورةَ حضور جميع المتقدِّمين قبل بَدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المقرَّرة، مشيرةً إلى أنَّ الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار الكفاءات العِلميَّة والدعويَّة القادرة على تمثيل  الأزهر الشريف، ونَقْل رسالته الوسطيَّة إلى مختلِف دول العالم خلال الشهر الفضيل.

رابط الاستعلام عن مقر الاختبارات التحريريَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

يُمكنكم الاستعلام عن مكان اللجنة عبر هذا الرابط

