"البحوث الإسلامية" يعلن موعد ومقر الاختبارات التحريرية لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف عن عَقْد الاختبارات التحريريَّة للسادة وعَّاظ الأزهر الشريف المتقدِّمين لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ = 2026م، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس 2025م، بكليَّة الدعوة الإسلاميَّة في جامعة الأزهر بمدينة نصر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

موعد ومقر الاختبارات التحريرية لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

وتؤكد الأمانة ضرورةَ حضور جميع المتقدِّمين قبل بَدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المقرَّرة، مشيرةً إلى أنَّ الهدف من هذه الاختبارات هو اختيار الكفاءات العِلميَّة والدعويَّة القادرة على تمثيل الأزهر الشريف، ونَقْل رسالته الوسطيَّة إلى مختلِف دول العالم خلال الشهر الفضيل.

رابط الاستعلام عن مقر الاختبارات التحريريَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

يُمكنكم الاستعلام عن مكان اللجنة عبر هذا الرابط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.