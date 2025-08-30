رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني بالكتاتيب (فيديو وصور)

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تحت شعار "ورتلناه ترتيلا".

مشاركة واسعة من طلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ

وذلك بمشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية في محافظة الإسماعيلية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة المركزية للمنطقة.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

أبرز الحضور خلال الفعاليات

وشهد فعاليات انطلاق مبادرة السرد القرآني كل من الدكتورة شيماء حسين، المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.

وبحضور الشيخ صابر عبد السميع مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، والمهندس هيثم نائب مجلس آباء المنطقة، ومحمد شومان، مسؤول بوابة الأزهر بالإسماعيلية، وسارة أمين، مسؤولة إعلام منطقة الإسماعيليّة، حيث تفقدوا معهد الشيخ زايد النموذجي، ومكتب رضا تمام لحفظ القرآن الكريم.

الاستماع لتلاوة الطلاب

استمع فضيلته لتلاوة الطلاب وقام بالتلاوة معهم، وصرح بأن المبادرة موعد سنوي يجتمع فيه أهل القرآن لتعظيم كتاب الله، وإحياء سُنّة التلاوة المتدبّرة، وتهدف إلى غرس روح الارتباط بكتاب الله تعالى في نفوس الناشئة.من خلال جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عظمة السرد القرآني، ويُرسّخ قيم التلاوة والتدبر والتزكية، ويعزّز من دور المعاهد والمكاتب القرآنية في خدمة المجتمع.

وتتواصل فعاليات المبادرة ومتابعتها على مدار اليوم داخل مكاتب ومعاهد المنطقة، بما يضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب والدارسين وأولياء الأمور في هذا الحدث القرآني.

