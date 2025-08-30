السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني بالكتاتيب (فيديو وصور)

جانب من فعاليات المبادرة،
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

 تابع  الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تحت شعار "ورتلناه ترتيلا".  

وعظ الإسماعيلية يشارك في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني (فيديو)

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تشارك في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني (صور)

مشاركة واسعة من طلاب المعاهد ومكاتب التحفيظ 

 وذلك بمشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية في محافظة الإسماعيلية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة للإدارة المركزية للمنطقة.  

 

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

أبرز الحضور خلال الفعاليات 

 وشهد فعاليات انطلاق مبادرة السرد القرآني كل من الدكتورة شيماء حسين، المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة. 

 

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

 وبحضور الشيخ صابر عبد السميع مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، والمهندس هيثم نائب مجلس آباء المنطقة، ومحمد شومان، مسؤول بوابة الأزهر بالإسماعيلية، وسارة أمين، مسؤولة إعلام منطقة الإسماعيليّة، حيث تفقدوا معهد الشيخ زايد النموذجي، ومكتب رضا تمام لحفظ القرآن الكريم. 

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

الاستماع لتلاوة الطلاب  

 استمع فضيلته لتلاوة الطلاب وقام بالتلاوة معهم، وصرح بأن المبادرة موعد سنوي يجتمع فيه أهل القرآن لتعظيم كتاب الله، وإحياء سُنّة التلاوة المتدبّرة، وتهدف إلى غرس روح الارتباط بكتاب الله تعالى في نفوس الناشئة.من خلال جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عظمة السرد القرآني، ويُرسّخ قيم التلاوة والتدبر والتزكية، ويعزّز من دور المعاهد والمكاتب القرآنية في خدمة المجتمع. 

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

وتتواصل فعاليات المبادرة ومتابعتها على مدار اليوم داخل مكاتب ومعاهد المنطقة، بما يضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب والدارسين وأولياء الأمور في هذا الحدث القرآني.   

جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فاعليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اليوم العالمي للسرد القرآني السرد القرآني ورتل القرآن ترتيلا الكتاتيب مكاتب تحفيظ القران الكريم المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

احتفالا باليوم العالمي، اختتام فعاليات الأسبوع التثقيفي للشباب فى الإسماعيلية (صور)

بدء عمليات الفرز بمقر اللجنة العامة بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية 2025 (صور)

رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتابع سير الامتحانات الشفهية بالثانوية بمعاهد المدينة (صور)

رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads