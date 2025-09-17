الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

"حكماء المسلمين" يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة، محذرًا من تداعيات هذا التَّصعيد الخطير على حياة المدنيين الأبرياء، وتأثيراته السلبية على جهود إحلال السلام وأمن المنطقة واستقرارها.

مجلس حكماء المسلمين يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونيَّة والإنسانيَّة والأخلاقية لوقف هذا العدوان الغاشم وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، والتصدي لعمليات القتل والتجويع والتهجير القسري، والسَّماح بشكل عاجل وفوري بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.  

دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين تأكيد موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود. 

