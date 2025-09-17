الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لعام 2025/ 2026

محافظ سوهاج يعتمد
محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي

اعتمد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المرحلة الثالثة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، والراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول 229 درجة، وذلك بالإدارات التعليمية المتاح بها أماكن شاغرة.


وأوضح الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القبول يتم وفقًا للقواعد العامة الصادرة بالتنسيق للمرحلتين الأولى والثانية، مع الالتزام بعدم أحقية الطلاب المقبولين في المرحلة الثالثة بالتحويل خلال سنوات الدراسة الثلاث حفاظًا على استقرار العملية التعليمية والكثافات داخل الفصول.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك بعض المدارس والإدارات التي لا تزال بها فراغات مثل إدارات (طما – طهطا – سوهاج – المراغة – ساقلته – المنشأة – أخميم – جرجا)، بينما تم توزيع طلاب إدارات (دار السلام – البلينا) على مدارس محددة؛ حيث تم توزيع البنين على مدرسة عقبة بن نافع الثانوية بنين بإدارة جرجا، والبنات على مدرسة جرجا الثانوية الجديدة بنات، مع أخذ إقرار على أولياء الأمور بعدم التحويل طوال المرحلة الثانوية.


كما أوضح أنه بالنسبة لإدارة جهينة التعليمية، سيتم توزيع البنين على مدرسة بنهو الإعدادية الثانوية، والبنات على مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا، أما طالبات إدارة أخميم فيتم توزيعهن على مدرسة الثانوية بنات بإدارة سوهاج، وطلاب البنين على مدرسة الثانوية العسكرية بنين بإدارة سوهاج، وجميعهم يلتزمون بعدم التحويل طوال المرحلة الثانوية.


وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق الانضباط داخل المدارس والحفاظ على الكثافات واستقرار العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 2025 الصف الأول الثانوى العام الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

والده تركه أمام مسجد بالشرقية وعليه آثار تعذيب، مناشدة لوزيرة التضامن لإنقاذ طفل من ذوي الهمم

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads