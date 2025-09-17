مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء حادثًا مأساويًّا، إثر تصادم قطار أمام مزلقان قرية ميت ربيعة البيضاء التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، أثناء توجههم إلى أعمالهم.

حوادث القطارات مستمرة.. وفاة وإصابة 3 بمزلقان ميت ربيعة البيضاء

وقال مصدر أمني: إن الأجهزة المعنية انتقلت إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

مزلقان الموت بميت ربيعة البيضاء.. الأهالي يجددون الاستغاثة قبل وقوع كارثة جديدة

أطلق أهالي قرية ميت ربيعة البيضاء بمركز بلبيس خلال الأيام الماضية عدة استغاثات إلى المسئولين بهيئة السكة الحديد بالشرقية، محذرين من خطورة الإهمال المتكرر بعد ترك المزلقان مفتوحًا أثناء مرور القطارات، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين.

وأكد الأهالي مجددًا مطالبهم بسرعة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في هذا التقصير الجسيم، قبل أن تتكرر المأساة ونفقد المزيد من الأبرياء.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

