الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو في مهمة البحث عن الفوز الأول

المقاولون ضد فاركو، يستضيف المقاولون العرب، نظيره فاركو، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المقاولون وفاركو مباراة اليوم بحثا عن الفوز الأول لهما في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

حكام مباراة المقاولون أمام فاركو

وائل فرحان (حكمًا للساحة)، محمد علي توفيق وخالد حسام طه (مساعدين)، محمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وخالد حسين (تقنية الفيديو).

مشوار المقاولون وفاركو في الدوري

وكان المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، تعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الماضية، وخاض المقاولون العرب 6 مباريات في مسابقة الدوري منذ انطلاق الموسم الجاري، تعادل في 3 مباريات كان من بينها التعادل سلبيًا مع الزمالك في الجولة الثانية، وخسر مثلهم ولم يحقق أي انتصار حتى الآن.

وسجل لاعبو المقاولون هدفا واحدًا، واهتزت شباكهم بخمسة أهداف أخرى، ليحتل المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط.

وعلى الجانب الآخر خاض فاركو بقيادة أحمد خطاب مدرب الفريق البرتقالي، 5 جولات في الدوري وحصل على راحة بجولة، حصد خلالهم نقطتين فقط ليحتل المركز الـ 20 في جدول الترتيب.

وتعادل فاركو في مباراتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الفريق البرتقالي هدفًا واحدًا واهتزت شباكهم بـ 6 أهداف.

