هل يجوز تعيين أعضاء مجلس النواب في "الشيوخ" الجديد؟

يترقب الشارع السياسي إعلان أسماء المعينين بمجلس الشيوخ 2025 بعدما انتهت انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، حيث تم حسم 200 مقعد من مقاعد المجلس البالغة 300 مقعد، ولم يتبق غير الإعلان عن أسماء النواب المعينين وعددهم 100 نائبا، يعينهم رئيس الجمهورية.

ويتساءل البعض حول مدى إمكانية تعيين أي من أعضاء مجلس النواب الحاليين، بمجلس الشيوخ الجديد، لاسيما في ظل تردد أنباء عن تعيين النائب عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب الحالي، ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ الجديد.

وترصد فيتو ضوابط وشروط التعيين بمجلس الشيوخ كالتالي:

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ

نظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس.

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين

وأكد القانون، أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب، حيث نصت المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

ولم ينص القانون علي منع تعيين أى من أعضاء مجلس النواب بمجلس الشيوخ، ما يعنى إمكانية إجراء ذلك.

ضوابط استقالة أعضاء مجلس النواب

كما نظم قانون مجلس النواب ضوابط وإجراءات الاستقالة من المجلس في مثل هذه الحالات التى يصدر فيها قرار جمهورى بتعيين العضو في منصب آخر.

وجاءت تلك الضوابط والإجراءات كالتالي:



مادة 391:

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

