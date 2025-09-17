والده تركه أمام مسجد بالشرقية وعليه آثار تعذيب، مناشدة لوزيرة التضامن لإنقاذ طفل من ذوي الهمم

شهدت منطقة أبو صيام التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية فاجعة إنسانية، بعدما عثر الأهالي على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا من ذوي الهمم، تركه والده القادم من محافظة السويس أمام مسجد صلاح الدين وتركه يبيت في العراء.

آثار ضرب وتعذيب واضحة

الطفل ظهرت على جسده آثار ضرب وتعذيب واضحة، فيما أكد بعض أهالي مركز ابوحماد أنهم يشاهدونه يوميًا وهو ينام في الشارع، ويقوم أهل الخير بتقديم الطعام والملابس له.

والده تخلي عنه في الشارع

وبحسب رواية الطفل، فإن والده اعتاد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بعد انفصاله عن والدته، حتى انتهى به الأمر إلى التخلي عنه في الشارع، مضيفًا أنه يتمنى أن يعيش مع والدته ليجد عندها الأمان والرعاية.

الطفل،فيتو

التواصل مع أقارب الطفل

عدد من الأهالي أكدوا أنهم تواصلوا مع أحد أقارب الطفل فنفى معرفته به، بينما أشار أحد جيرانه وهو طبيب صيدلي إلى أن والده كان يضربه باستمرار ويتركه بلا رعاية.

مناشدة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفل

المشهد أثار تعاطفًا واسعًا بين سكان المنطقة، الذين ناشدوا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سرعة التدخل لإنقاذ الطفل وتوفير الرعاية الصحية والنفسية له، فضلًا عن التواصل مع والدته لتأمين حياة كريمة له بعيدًا عن الإهمال والعنف.

