الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

والده تركه أمام مسجد بالشرقية وعليه آثار تعذيب، مناشدة لوزيرة التضامن لإنقاذ طفل من ذوي الهمم

الطفل،فيتو
الطفل،فيتو

شهدت منطقة أبو صيام التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية فاجعة إنسانية، بعدما عثر الأهالي على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا من ذوي الهمم، تركه والده القادم من محافظة السويس أمام مسجد صلاح الدين وتركه يبيت في العراء.

حقوق ذوي الهمم أمام القضاء وفقًا للقانون

آثار ضرب وتعذيب واضحة

الطفل ظهرت على جسده آثار ضرب وتعذيب واضحة، فيما أكد بعض أهالي مركز ابوحماد أنهم يشاهدونه يوميًا وهو ينام في الشارع، ويقوم أهل الخير بتقديم الطعام والملابس له.

 

والده تخلي عنه في الشارع 

وبحسب رواية الطفل، فإن والده اعتاد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بعد انفصاله عن والدته، حتى انتهى به الأمر إلى التخلي عنه في الشارع، مضيفًا أنه يتمنى أن يعيش مع والدته ليجد عندها الأمان والرعاية.

 

الطفل،فيتو
الطفل،فيتو

التواصل مع أقارب الطفل 

عدد من الأهالي أكدوا أنهم تواصلوا مع أحد أقارب الطفل فنفى معرفته به، بينما أشار أحد جيرانه وهو طبيب صيدلي إلى أن والده كان يضربه باستمرار ويتركه بلا رعاية.

مناشدة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفل 

المشهد أثار تعاطفًا واسعًا بين سكان المنطقة، الذين ناشدوا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سرعة التدخل لإنقاذ الطفل وتوفير الرعاية الصحية والنفسية له، فضلًا عن التواصل مع والدته لتأمين حياة كريمة له بعيدًا عن الإهمال والعنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على طفل من ذوي الهمم بالشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية السويس

مواد متعلقة

زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي (صور)

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

الأمن يكشف ملابسات محاولة سرقة هاتف فتاة بالدقهلية

محافظ كفرالشيخ: مبادرة "صحح مفاهيمك" ركيزة أساسية لبناء وعي مجتمعي مستنير

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول اتهام شرطة بني سويف بتلفيق قضية

تأجيل استئناف المتهمين بقتل ممرض المنيا لـ 10 نوفمبر

الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

والده تركه أمام مسجد بالشرقية وعليه آثار تعذيب، مناشدة لوزيرة التضامن لإنقاذ طفل من ذوي الهمم

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads