20 شركة مصرية تشارك في الدورة 34 من معرض موسكو للأغذية

حرص المكتب التجاري المصري في موسكو، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، وعضوية السكرتير الأول التجاري مصطفى لطفي، على التنسيق لترتيبات المشاركة المصرية في الدورة 34 لمعرض موسكو الدولي للأغذية World Food Moscow، والمقام خلال الفترة من 16 – 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

المنتجات الغذائية

شهد المعرض مشاركة ٢٠ شركة مصرية تعمل في مجال المنتجات الغذائية، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، الأجبان، الزيتون، المخللات، المعلبات، معجون الطماطم، التمر، وغيرها من المنتجات الغذائية المتميزة.

وعلى هامش الافتتاح، عقد المكتب لقاءات ثنائية مع كافة الشركات المصرية العارضة للوقوف على طبيعة منتجاتها، وتلبية احتياجاتها، والرد على استفساراتها حول السوق الروسي وآليات النفاذ إليه، إضافة إلى استعراض أبرز بنود المنتجات الغذائية الواعدة.

وقبيل انطلاق المعرض، روج المكتب للشركات المصرية المشاركة من خلال التواصل مع كبرى الشركات الروسية العاملة في تجارة واستيراد المنتجات الغذائية لدعوتها لزيارة الجناح المصري، فضلًا عن عقد العديد من اللقاءات مع اتحادات ودوائر الأعمال الروسية المختلفة للترويج للمشاركة المصرية وتسليط الضوء على تنافسية المنتجات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.